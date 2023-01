Il Rockabilly de gli Stragatti al Joy’s Pub di Bari

Venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 21:30 il Joy’s Pub di Bari ospita STRAGATTI, power trio campano nato nel 2010 che porta avanti con irriverenza il retaggio dell’old school americana che, condita con echi surf-rock e inflessioni swing, si traduce in un fresco Neo-Rockabilly da leccarsi i baffi. Travolgenti e carismatici, gli Stragatti hanno movimentato con il loro rock’n’roll numerose piazze italiane, partendo dalla provincia di Salerno per conquistare lo Stivale. Risale all'estate 2018 un 45 giri, con la partnership della Tongue Records, contenente i primi due inediti della band; 'Le ragazze di Bra' e 'Sofia' sintetizzano in onde sonore lo spirito impertinente degli Stragatti, il cui groove prepotente e nel contempo nostalgico costringe alla danza anche i più timidi, seduti in fondo alla sala. Da poco pubblicato invece 'Il Divertentismo - EP della Maturità', miscela esplosiva di rock'n'roll e punk su una sottile linea che separa la vecchia scuola dalla nuova; un ponte che collega il retrò al nuovo divertimento, con testi ironici e diretti. In questi c'è tutto il background della band senza rinunciare alla contaminazione, fino a spingersi in territori cumbieri.

Ingresso libero

Start ore 21:30

Info: 0805542854