La Danza New Butoh in Puglia non si ferma e trasferisce online il suo secondo evento

<La danza e l’arte sono come l’acqua: prendono la forma del contenitore che le ospita. E allora bisognava continuare e trovare una soluzione>>. Con queste parole Mimma Di Vittorio, performer e direttrice artistica della New Butoh School di Ruvo di Puglia, annuncia che il prossimo evento organizzato dalla scuola si svolgerà online. Dal 9 al 13 dicembre la nota piattaforma ZOOM ospiterà cinque giornate formative durante le quali, fra le ore 16.00 e le ore 20.00, si svolgerà “NEW BUTOH SCHOOL - SECOND APPOINTMENT online”. Il secondo appuntamento della scuola di danza New Butoh, inauguratasi lo scorso agosto, avrebbe dovuto svolgersi all’interno nel Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia coinvolgendo oltre a Sayoko Onishi, fondatrice della danza New Butoh e Direttrice della Scuola, l’ospite internazionale Yumiko Yoshioka; entrambe avrebbero dovuto raggiungere l’Italia in assenza delle restrizioni imposte dal Covid. Ma grazie al supporto delle moderne tecnologie saranno rispettivamente in collegamento da Lussemburgo presso lo studio del Teatro Collettivo ILL e da Berlino (Germania).

A dimostrare tale impegno il fitto programma dell’evento in streaming che si articolerà dal 9 al 13 dicembre ogni giorno dalle 16.00 alle 20.00 per un totale di quattro ore formative quotidiane. Nei primi tre appuntamenti sarà ospite Yumiko Yoshioka che incentrerà il suo intervento su Body Resonance, Butoh e Movimento Biologico, Q & A. Il 12 e 13 dicembre, sarà invece Sayoko Onishi a condurre i partecipati in un percorso formativo che affronterà i seguenti argomenti: -L'espressione di forti emozioni con immagini profonde e oscure: Corpo e mimica - imparare l'uso del viso (Preparazione con Oki-do yoga & Taichichuan); “La nascita e la morte” nella cultura orientale. Come viene presentato nel New Butoh; KI: l'energia interiore nel New Butoh. A proposito delle discipline Oki-do Yoga & Taichi Chuan.

Per poter partecipare agli incontri online è necessario prenotarsi al seguente link https://forms.gle/ kxJcqwkHW1p2tWVr6 pagando un costo di iscrizione pari a 120,00 euro comprensivo delle cinque giornate formative.