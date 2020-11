Appuntamento in steaming con la Prosa del lunedì' con i classici del Teatro Abeliano

Per contrastare l’isolamento anche culturale cui il Covid19 vorrebbe condannarci, e al contempo sopperire alla chiusura (ci auguriamo temporanea) dei teatri, l’Abeliano propone in streaming spettacoli di repertorio, dall’ampia e cinquantennale nastroteca, mentre mette a punto l’ipotesi di dirette live dei nuovi spettacoli effettuati dall’Abeliano pur in assenza di pubblico in sala.

Ecco dunque, dopo la prima serie andata in onda la scorsa estate, la nuova serie di "La Prosa del lunedi con i classici dell'Abeliano"

Lunedi 23 novembre alle 17 sulle pagine Facebook del Teatro Abeliano e Gruppo Abeliano e in replica alle 21.30 sul canale 881 (Radio PopIzz Tv) sarà la volta di uno straordinario spettacolo/sceneggiato messo in scena al Teatro Abeliano nel 1991 e poi registrato presso Acuto e nelle splendide Campagne tra Lazio e Campania.

Si tratta di "Maria De Mattias, Una vita un confronto" scritto da Vito Maurogiovanni dalle lettere della fondatrice delle Adoratrici del Sangue di Cristo realizzato dal Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano per la sceneggiatura e regia di Vito Signorile. Interpretato con grande partecipazione da Tina tempesta. Vi presero parte tra gli altri, anche attori come Ettore Toscano, Guglielmo Ferraiola, Pietro De Vito, Flavio Albanese, Gina Capuzzi, con partecipazioni straordinarie di Ivano Staccioli e Cris Chiapperini.