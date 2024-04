Gastronomia e artigianato in masseria: l'atmosfera di una tipica festa di paese tra gli ulivi secolari della Puglia

Indirizzo non disponibile

Natura, bellezza, storia e tradizione accompagnano i turisti in un viaggio senza tempo all’interno delle campagne pugliesi: una delle più affascinanti location immerse tra gli ulivi secolari della Puglia fa da cornice ad un ricco calendario di eventi musicali ed enogastronomici in programma per tutta la stagione estiva.

Masseria Torre Maizza si fa promotrice di una sinergia filantropica senza precedenti ed è pronta a regalare agli ospiti magiche giornate di intrattenimento all'insegna del relax e divertimento.

Madrina del Calendario culturale "Music for Nature", creato e orchestrato dalla Rocco Forte Hotels, è l’attrice premio Oscar Helen Mirren.

A bordo del progetto partecipano come partner culturali il Festival della Valle d'Itria e Bari in Jazz giunti rispettivamente alla cinquantesima e ventunesima edizione.

L’indirizzo pugliese Rocco Forte Hotels promuove un’ospitalità attenta al territorio e all'ambiente, come traspare da ogni esperienza ideata per assaporare un autentico soggiorno pugliese.

La nuova stagione si apre con "Street Food Apulia": la corte interna della Masseria si trasforma in una tipica festa di paese con stand di prodotti locali e affascinanti attività dedicate all'artigianato tradizionale del territorio.

Pane fragrante e focaccia calda da accompagnare a salumi tipici della Valle d'Itria e formaggi freschi serviti direttamente dal casaro. Gustosi fritti, pasta preparata al momento e barbeque di carne.

Non solo gastronomia ma anche laboratori di cartapesta, marionette e ceramica. L’evento sarà un'occasione unica per esplorare le meraviglie di questa terra che sa offrire emozioni uniche da vivere al ritmo di 'Piano Piano'!

Ad accompagnare gli ospiti della Masseria Torre Maizza a Fasano Savelletri sarà anche l’arte contemporanea realizzata in collaborazione con la Galleria Deodato Arte: dagli spazi milanesi della caleidoscopica galleria alla Puglia con una selezione di capolavori pop di artisti come Romero Britto, Daniele Fortuna e Marco Lodola ispirati alle armonie della musica e ai sapori del cibo.

Una parte del ricavato dell’evento sarà devoluto a Save the Olives da Helen Mirren.

Appuntamento a Masseria Maizza per scoprire le meraviglie di una terra unica meravigliosa capace di regalare emozioni uniche da vivere nella dolce lentezza!

Informazioni utili

"Street Food Apulia"

Dove: Masseria Torre Maizza, C.da Coccaro S.N., Savelletri di Fasano

Quando: Sabato 27 Aprile

Orario: dalle ore 19:30

Costo: 120 euro a persona

Per info e prenotazioni scrivere un'email a concierge.torremaizza@roccofortehotels.com

Qui tutti gli eventi in programma