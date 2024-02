“Street”, mostra fotografica sulla bellezza, la creatività e l'imprevedibilità della vita urbana

Arriva a Bari la mostra “Street” una rassegna dedicata alla “StreetPhotography” organizzata dall’associazione “fotografi di strada” che opera nell’ambito della cultura fotografica dal 2012. La mostra vuole rappresentare la fotografia di strada, un genere fotografico appassionale per molti fotografi e che coglie gli aspetti più comuni e non, della vita quotidiana di ognuno.

Attraverso gli scatti si possono scorgere gli aspetti più diversi della città, dei suoi abitanti, tutta la bellezza la creatività e l'imprevedibilità della vita urbana.

Una sequenza emozionante di persone riprese in situazioni spontanee e reali di eventi di strada, in luoghi pubblici, una rassegna che immortala scorci di realtà, la vita nelle sue molteplici sfumature.

La mostra sarà inaugurata dall’Assessore alle Politiche Giovanili Paola Romano, venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 19,00, e sarà allestita presso lo Spazio Giovani presso l’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Bari in via Venezia 41.