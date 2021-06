Energia e divertimento a Polignano a Mare con lo Street Workout

Domenica 27 giugno Polignano a Mare si muove con lo Street Workout. Lo Street Workout, sbarca a Polignano domenica 27 giugno portando con se tutta l’energia e il divertimento di questa fantastica disciplina.

La perla del Sud Est barese si candida ad essere la meta perfetta, simbolo della ripartenza post lockdown.

Presso lo scoglio dell’eremita, dalle ore 18.00, dove mare e cielo si confondo nel caratteristico paesaggio mediterraneo la musica e la voglia di stare insieme completeranno l’atteso evento.

Questa la scelta dell’APS “StattituTu!” che in collaborazione con l’Ambassador Puglia di “Justkidance” Claudio Masi e le sue collaboratrici: Maria Teresa Tafuno, Mery de Toma, Giada Schlacheter, daranno vita allo “Street WorkOut”.

L’evento ha un fine nobile ed è dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo - racconta Rocco Soldo vice presidente all’APS - “le cuffie ci aiutano ad isolarci da quello che ci circonda, seguendo una playlist studiata ad hoc per per l’evento. La cosa più divertente in tutto cio? Le espressioni delle persone che ci guardano stranite, loro non possono entrare nella nostra mente, ascoltare la nostra musica, possono solo restare di stucco a guardare a bellezza di questa mole di gente che si muove senza un apparente motivo.Questa situazione mi diverte, e spero che mio figlio possa divertirsi alla stessa maniera quando qualcuno lo guarda in modo strano.

Organizzare un evento di una simile portata non e’ affatto semplice ma e’ bastata una telefonata a Claudio Masi, per sentirmi dire “IO E IL MIO STAFF CI SIAMO” e mettere in moto una macchina organizzativa di tutto rispetto, piccoli miracoli che ogni giorno danno la forza a noi famiglie di alzare la testa e dire non siamo soli.”

Per l’occasione la IREN LUCE GAS E SERVIZI donerà 100 maglie che permetteranno di sostenere l’evento, insieme ai partner dell’iniziativa: UCP Polignano, Associazione ristoratori Polignano, Confartigiano Polignano sempre pronti a sostenere il sociale.

Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato dall’Aps Stattitu! per promuovere progetti di inclusione sociale gratuiti.

Appuntamento quindi per il 27 giugno per l’evento dal divertimento assicurato e della solidarietà.