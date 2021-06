Al Teatro Casa di Pulcinella in scena 'La strega Teodora e Draghetto'

La strega Teodora e Draghetto spettacolo di pupazzi con Anna Chiara Castellano Visaggi e Valentina Vecchio liberamente ispirato al racconto di Nicoletta Costa, adattamento e regia Paolo Comentale.

La strega Teodora dal grandissimo naso vive in una vecchia casa in mezzo al bosco con i suoi tre gatti grigi. Nel cuore della notte un draghetto bussa alla sua porta disperato: ha scoperto di non essere capace di sputare fuoco e le chiede aiuto.

Teodora è una strega volenterosa ma molto maldestra, tenterà molti rimedi e molte magie per aiutare Draghetto ottenendo risultati piuttosto inaspettati….

L’ultimo tentativo sarà particolarmente sorprendente: Draghetto sputerà una buonissima “aranciata”.

La cosa sarà così gradita da tutti i personaggi della storia che Draghetto deciderà di rinunciare a sputare fuoco e anzi aprirà un piccolo chiosco per la vendita della sua fantastica “drago-aranciata”.

La storia è ispirata ai racconti di Nicoletta Costa, nota autrice per l’infanzia molto conosciuta dal grande pubblico per aver creato personaggi famosi come Giulio Coniglio e Peter Lo Spaventapasseri.

Lo spettacolo, rappresentato con l’utilizzo di grandi e bellissimi pupazzi perfette riproduzioni di quelli disegnati dalla Costa, è rivolto a bambini anche molto piccoli grazie alla leggerezza della storia e della messa in scena.

I pupazzi e gli oggetti di scena, ideati da Nicoletta Costa, sono stati realizzati da Manuela Trimboli e Angela Fracchiolla, due giovani artiste formatesi alla Scuola per Giovani Burattinai del Granteatrino.

Biglietto unico 5 euro a partire dai 3 anni

Per info: 080 534 46 60 botteghino@casadipulcinella.it

Biglietti in vendita su www.vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati vivaticket e presso il botteghino Teatro Casa di Pulcinella dal lunedì al venerdì ore 9.30 -13.30

