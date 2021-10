"La strega Teodora" del Granteatrino al Teatro van Westerhout

Con lo spettacolo di pupazzi e attori «La strega Teodora e il compleanno magico» liberamente ispirato al racconto di Nicoletta Costa, mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre (ore 17.30) il Granteatrino di Paolo Comentale torna al Teatro van Westerhout di Mola di Bari per la rassegna «I bambini e le famiglie a teatro» promossa dalla Compagnia Diaghilev in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Mola di Bari (prenotazione obbligatoria al 333.1260425, biglietti 3 euro). In scena, Anna Chiara Castellano Visaggi e Valentina Vecchio con i pupazzi e gli oggetti di scena manovrati da Manuela Trimboli e Angela Fracchiolla. La storia è quella di Teodora, la strega dal grande naso che vive in una vecchia casa in mezzo al bosco con i suoi tre gatti grigi un po’ speciali, servitori ma anche amici della dispettosa padrona, alla quale il giorno del compleanno tireranno uno scherzo che cambierà in meglio i loro rapporti con la bisbetica megera.

