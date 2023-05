'Struggle for the soul' al Teatro Abeliano

STRUGGLE FOR THE SOUL

Compagnia Equilibrio Dinamico

Coreografia: Roberta Ferrara

Danzatori: Antonello Amati e Olivia Grassot



Lo studio è incentrato sulla battaglia continua tra il nostro corpo sico e il nostro spirito eterno. Gli interpreti cercano una pacica convivenza come se ci fossero due grandi lupi che vivono all'interno di ognuno di loro: uno bianco, l'altro nero. Se scelgono di nutrirli entrambi, non lotteranno mai per attirare la loro attenzione e potranno usarli ognuno dei due nel modo più necessario. Dal momento che non ci sarà guerra tra i due, si potrà ascoltare la voce più profonda della propria coscienza. Coesistono due grandi forze dentro di noi e se le consideriamo con uguale rispetto, saranno entrambe vincenti e convivranno in pace. Un uomo che ottiene la pace interiore ha tutto. Un uomo che è lacerato dalla guerra che si combatte dentro di lui,è niente. Mi domando: come sta andando questa battaglia per ciascuno di voi?