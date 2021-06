“Da vite spezzate @ scuola di prevenzione”: studenti in scena al Teatro Kismet per accendere i riflettori sulla sicurezza sul lavoro

Il 9 giugno dalle ore 10.30 il teatro Kismet Opera di Bari apre le porte agli studenti delle scuole De Santis Gallilei di Manduria e IISS G.Ferraris di Molfetta che metteranno in scena le due sceneggiature vincitrici del progetto-concorso “Da vite spezzate @ scuola di prevenzione”.

È questo il momento conclusivo di un progetto promosso da Inail Puglia e Assessorato alla promozione della salute della Regione Puglia con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e Teatri di Bari, nato con lo scopo di sensibilizzare gli studenti pugliesi delle scuole secondarie di secondo grado ai temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro rendendoli protagonisti nella realizzazione di opere culturali.

Il progetto si sviluppa attraverso un percorso formativo/informativo che unisce i contenuti specifici in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro a quelli propri del linguaggio teatrale. La promozione, la diffusione e il consolidamento della “cultura della sicurezza”, nella nostra regione, ha eletto, quali interlocutori strategici, le “nuove generazioni”, i lavoratori e gli imprenditori del futuro, ai quali ci si è rivolti utilizzando strumenti innovativi e più confacenti ai loro “mondi di riferimento”. L’obiettivo è quello di utilizzare il miracolo del teatro per svelare attraverso la finzione una verità, quella delle morti bianche facendola diventare memoria.

Il progetto è la nona edizione di un collaudato format rivisitato e contestualizzato al particolare periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando ed alle sue ripercussioni sul mondo della scuola. “Da Vite spezzate @ Scuola di prevenzione” si è svolto, infatti, prevalentemente sul web: gli studenti attraverso il sito www.scuoladiprevenzione.it hanno seguito lo spettacolo teatrale “Vite spezzate” di Teresa Ludovico, l’omonima serie di cortometraggi realizzata da Alessandro Piva, i tutorial formativi sui temi della salute e sicurezza sul lavoro realizzati dai professionisti dello SPESAL, le videoguide realizzate dagli studenti e hanno appreso le tecniche di realizzazione di una sceneggiatura teatrale attraverso webinar gestiti da professionisti dei Teatri di Bari.

Sulla scorta di quanto imparato, i ragazzi sono stati chiamati ad elaborare una o più sceneggiature per raccontare una “vita spezzata sul lavoro”.

Tra le 61 sceneggiature elaborate la giuria degli esperti e il voto social hanno decretato le vincitrici, “Eroi dimenticati” dell’Istituto G. Ferraris di Molfetta e “Benedetto da Dio e dagli uomini” del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria, che – grazie alla realizzazione di laboratori a cura dei professionisti dei “Teatri di Bari” – sono diventati degli spettacoli teatrali che saranno rappresentati in scena dagli studenti stessi il 9 giugno in occasione della giornata conclusiva del progetto.

Agli Istituti degli studenti che hanno elaborato le sceneggiature vincitrici verranno assegnati premi in denaro (€ 5.000 per la sceneggiatura prescelta dalla giuria e € 3.000 per quella più votata su Facebook) che dovranno essere impiegati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno degli edifici scolastici.

All’iniziativa hanno aderito 28 Scuole secondarie di secondo grado, con il coinvolgimento di 1.250 studenti.studenti in scena per accendere i riflettori sulla sicurezza sul lavoro

La pagina Facebook legata all’iniziativa, nel periodo 25 aprile 2021 – 6 giugno ha ottenuto i seguenti risultati:

Followers: n. 2.324;

Interazioni (reazioni, commenti, condivisioni): n. 347.754;

Persone che hanno visualizzato almeno un contenuto della pagina n. 1.587.544;

Visualizzazioni complessive: n. 5.613.893.

