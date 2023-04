“Stupor - Federico II, reale e immaginario” in scena al Teatro Abeliano

Prezzo non disponibile

Il 13 aprile Porta D'Oriente - Centro di Produzione per la Danza e ResExtensa presentano al teatro Abeliano di Bari (ore 21) “Stupor - Federico II, reale e immaginario” per la regia di Gianpiero Francese, uno spettacolo multimediale dedicato al pensiero intimo di Federico II di Svevia, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero, fu un uomo politico, ma anche guerriero, filosofo, letterato ed architetto. In scena Giusy Frallonardo, Erminio Truncellito, Maria Grazia Zingariello, Giuseppe Ranoia, Giovanni Pelliccia e la danzatrice Federica Posca