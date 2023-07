Giovedì 06 ore 18.30 appuntamento con “Suburban Explorer Bari– Lama Picone”. Questa domenica vi portiamo alla scoperta di un immenso patrimonio archeologico della città di Bari. Visiteremo antichi ipogei e chiese rupestri. La Terra di Bari, infatti, è ricca di ambienti ricavati nella roccia, buona parte di essi si trovano all’interno delle lame, il loro scavo risale al medioevo. Alcune di queste cavità furono utilizzate da monaci tra il VIII ed il IX secolo d.C., che le trasformarono in chiese o Santuari.

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d’incontro: Via Generale Dalla Chiesa c/o pizzeria Quadrifoglio

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Esplorazione Suburbana. Durata: circa 2 ore. Distanza percorsa: circa 3 Km

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 18.15. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 3 km, e si snoda principalmente sul fondo della Lama

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guantini da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa e un coltello con delle buste per recuperare le erbe spontanee e aromatiche che troveremo nel percorso

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico