Sabato 15 ore 10.30 appuntamento con l'itinerario "Suburban Explorer Bari - Masseria Maselli". Questo antico "fiume di pietra" è sempre stato un luogo di rilevanza strategica per le genti e per il selvatico. Fonte di acqua e riparo anche nei regimi climatici più aridi ha fornito protezione fin dal neolitico, nel suo alveo sono stati rinvenuti diversi reperti litici e in corrispondenza dei centri abitati di Bari Palese e Bari San Paolo e Bitonto. In queste aree esistono differenti testimonianze di importanti villaggi preistorici e la presenza di dolmen e menhir.

Costo: 10 euro

Punto d'incontro: https://maps.app.goo.gl/znpvq3A5YmBzrnDb9



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking in Lama. Durata: circa 2,5 ore. Distanza percorsa: circa 7 Km

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 10.15. Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 7 km, e si snoda principalmente sul fondo della Lama

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guantini da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa e un coltello con delle buste per recuperare le erbe spontanee e aromatiche che troveremo nel percorso



POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico