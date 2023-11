Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 23 dicembre 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce presenta “Suddenly it’s xmas time” con il Silvia Manco voce e piano, Fabio Accardi alla batteria e Giuseppe Bassi al contrabbasso.





La scelta dei brani è il risultato di un’accurata e ampia ricerca all’interno di diverse tradizioni musicali, non solo quella più classica degli standard song americani ma anche quella più esotica del nord-est del Brasile, quella britannica dei Christmas Carols e quella del soul jazz afro-americano. Il repertorio si arricchisce di due brani originali dedicati: Suddenly it’s Christmas time, title track del disco, e We couldn’t be happier, scritta da Silvia Manco a quattro mani con Gegé Telesforo.