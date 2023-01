Sudestival 23esima edizione, weekend di apertura con Kim Rossi Stuart, Daniele Vicari e l’omaggio a Mattia Torre

Ai nastri di partenza la 23esima edizione del Sudestival, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Il festival, afferente all’Apulia Cinefestival Network e all’AFIC, viene realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM, grazie anche al sostegno della Città di Monopoli, del Comune di Polignano a Mare, della città di Fasano e col patrocinio della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Bari, dell’Università degli Studi di Bari e del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

A inaugurare il Sudestival, primo e unico festival di cinema italiano in Puglia che si svolge in inverno, un weekend ricco di eventi, proiezioni e appuntamenti con il meglio del cinema italiano. Si parte la mattina di venerdì 27 gennaio con la prima masterclass alla presenza di Kim Rossi Stuart che terrà, di fronte a una platea di oltre 400 studenti presso il Teatro Radar una lezione dal titolo "Interpretare un personaggio: il ruolo dell'attore nell'opera filmica”.

Alle 21, sempre presso il Teatro Radar, sarà proiettato BIG, il cortometraggio "Premio Raffaella Carrà - Pop Corn Festival 2022” diretto da Daniele Pini che, dopo esser stato premiato e amato in diversi festival italiani arriva in anteprima in Puglia sugli schermi del Sudestival. A seguire il saluto al pubblico dell’ospite d’onore della giornata, Kim Rossi Stuart, e la presentazione del suo ultimo lavoro da regista, BRADO.

Sabato 28 gennaio, presso la Biblioteca Rendella, nel cuore del centro storico di Monopoli alle 17.00, si terrà la tavola rotonda con Daniele Vicari che presenterà il suo libro IL CINEMA, L'IMMORTALE (Einaudi). A dialogare con l'autore Joana Fresu De Azevedo (AFIC); modera l’incontro Fabio Falzone, (critico cinematografico). Alle 21, presso il cinema Vignola di Polignano a mare, Vicari presenterà il suo ultimo film ORLANDO, interpretato da Michele Placido e Angelica Kazankova.

Domenica 29 gennaio inaugurazione della retrospettiva dedicata a Mattia Torre con la visione presso il Cinema Vignola di Polignano di PIOVONO MUCCHE, diretto da Luca Vendruscolo, film basato sulla sceneggiatura Premio Solinas 1996, firmata tra gli altri da Mattia Torre. In sala il regista Luca Vendruscolo, lo sceneggiatore Giacomo Ciarrapico, gli attori Alessandro Tiberi, Carlo de Ruggeri e Luca Amorosino.

La mission educativa del pubblico del domani si arricchisce grazie al progetto Sudestival School, vincitore del bando Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (MIC e MIM), che prevede la collaborazione tra Sudestival e nove Istituti di Istruzione Secondaria del Territorio quattro Istituti Comprensivi. Quest’anno la Giuria Giovani, nata ventitré anni fa grazie all’impegno del Polo Liceale “Galilei-Curie” di Monopoli, conta oltre 1000 studenti tra gli Istituti superiori coinvolti di Monopoli e Fasano. Un numero più che raddoppiato rispetto agli scorsi anni, a dimostrazione del radicamento sul territorio di un festival che si pone l’obiettivo di formare e di appassionare le nuove generazioni al cinema e alla fascinazione della sala. In questo quadro si colloca l’aggiornamento per i docenti, un unicum del genere, e la sezione Kids, con la direzione artistica di Marino Guarnieri (presidente di ASIFA Italia) e i laboratori curati dall’ Allegra Brigata di Monopoli. Si parte giovedì 25 gennaio, in una sorta di ‘pre apertura’ del Festival, con il laboratorio didattico a cura di Marino Guarnieri incentrato sul linguaggio del cinema d’animazione e sulle tecniche di lavorazione adoperate nel quattro film in concorso, il primo dei quali è ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO di Ari Folman, che sarà proiettato il 26 gennaio presso il Teatro Radar.

LE SEZIONI

MASTERCLASS

27 gennaio – Kim Rossi Stuart: “Interpretare un personaggio: il ruolo dell'attore nell'opera filmica".

“Interpretare un personaggio: il ruolo dell'attore nell'opera filmica". 10 febbraio – Claudio Cupellini : "Dalla graphic novel allo schermo: la sceneggiatura de La terra dei figli”

: "Dalla graphic novel allo schermo: la sceneggiatura de La terra dei figli” 17 febbraio – Duccio Cimatti : "Il ruolo strategico della luce nell'opera filmica". Incontro-lezione e visione guidata de Il grande passo

: "Il ruolo strategico della luce nell'opera filmica". Incontro-lezione e visione guidata de Il grande passo 23 febbraio – Salvatore De Mola : “Sceneggiare Questo è un uomo”

: “Sceneggiare Questo è un uomo” 25 febbraio – Massimiliano Bruno : “Nessuno mi può giudicare”

: “Nessuno mi può giudicare” 4 marzo – Marco Spoletini : “Il ruolo del montaggio nell’opera filmica: Il silenzio grande”

: “Il ruolo del montaggio nell’opera filmica: Il silenzio grande” 4 marzo - Marco Spoletini : “Il ritmo del montaggio in un film di genere: Piove”

: “Il ritmo del montaggio in un film di genere: Piove” 10 marzo – Margherita Ferri : "Grammatica e sintassi delle serie tv".

: "Grammatica e sintassi delle serie tv". 17 marzo – Mauro Gervasini: "Commedia all'italiana: ieri, oggi (e domani)?" Incontro-lezione e visione guidata de Il sorpasso.

GLI IMPRESCINDIBILI_ LA RETROSPETTIVA DEDICATA A MATTIA TORRE

29 gennaio – Piovono Mucche (2002), di Luca Vendruscolo

5 febbraio – Piccole anime (1998), di Gianni Ciarrapico

19 febbraio - Ogni maledetto Natale (2014), di Mattia Torre, Gianni Ciarrapico, Luca Vendruscolo

26 febbraio – Boris, Il film (2011), di Mattia Torre, Gianni Ciarrapico, Luca Vendruscolo

5 marzo – Figli (2020), di Giuseppe Bonito

CONCORSO LUNGOMETRAGGIO

9 febbraio – Amanda, di Carolina Cavalli

11 febbraio – Per niente al mondo, di Ciro d’Emilio

17 febbraio – Acqua e anice, di Corrado Ceron

24 febbraio – Margini, di Niccolò Falsetti

3 marzo – La lunga corsa, di Andrea Magnani (ANTEPRIMA)

10 marzo – I pionieri, di Luca Scivoletto (ANTEPRIMA)

CONCORSO DOC

6 marzo - Le biblioteche del mondo, di Davide Ferrario (ANTEPRIMA)

6 marzo – Il cerchio, di Sophie Chiarello

7 marzo – Peso Morto, di Francesco Del Grosso

7 marzo – Se fate i bravi, di Stefano Collizzoli

7 marzo – Ennio Flaiano, straniero in patria, di Fabrizio Corallo e Valeria Parisi

8 marzo – Il tempo dei giganti, di Davide Barletti e Lorenzo Conte

8 marzo – La generazione perduta, di Marco Turco

8 marzo – Las Leonas, di Isabel Achaval e Chiara Bondì

CORTA È LA NOTTE – 18 febbraio

Tria, di Giulia Grandinetti; Linfa vitale, di Fausto Franchi; I giorni delle arance, di Matteo De Liberato; The Birdwatchers, di Riccardo Cavosi; When you wish upon a star, di Domenico Modaferri; Destinata coniugi Lo Giglio, di Nicola Prosatore; Memories of crossing, di Alberto Segre; Er Supereroe, di Lorenzo Luzi; Il barbiere complottista, di Valerio Ferrara; The Nightwalk, di Adriano Valerio; L'ultimo fascista, di Giulia Magda Martinez; Tantissimi auguri, di Allegra Licci; A better half, di Marco Calvani; Le Mosche, di Edgardo Pistone; L'ultimo spegne la luce, di Tommaso Santambrogio; Camerieri, di Adriano Giotti; Solitaire, di Edoardo Natoli; L'uomo materasso, di Fulvio Risuleo; 68415, di Antinella Sabatino e Stefano Blasi; Maestrale, di Nico Bonomolo; Notte romana, di Valerio Ferrara; Le variabili dipendenti, di Lorenzo Tardella; I pezzi buoni, di Emanuela Muzzupappa; L'avversario, di Federico Russotto; Old Tricks, di Edoardo Pasquini e Victor Ivanov; Closed to the light, di Nicola Piovesan

SUDESTIVAL KIDS