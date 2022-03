Sudestival: retrospettiva su Nino Manfredi e masterclass col regista Marino Guarnieri. Il programma del weekend

Prosegue con successo l'edizione 2022 del Sudestival, la manifestazione di Monopoli che riporta il grande cinema italiano a incontrare il pubblico in sala. Dopo il sold out di adesioni con Marco Spoletini, venerdì 11 marzo si terrà la masterclass del regista, animatore e illustratore Marino Guarnieri, che ha preparato un incontro dal titolo “Il magico mondo del cinema di animazione: Gatta Cenerentola di Alessandro RAK”. In serata sarà poi il turno del quinto film in concorso, I nostri fantasmi di Alessandro Capitani, che vede Michele Riondino nei panni di Valerio, un padre rimasto senza lavoro e senza casa che cerca disperatamente di sottrarre il figlio Carlo dai servizi sociali. La sezione doc avrà come protagonista un titolo inedito, in anteprima assoluta sul grande schermo: Quota 141 del monopolitano Pietro Pipoli a cui seguirà il corto Dentro il mare di Leonardo Dell’Olio. Sabato 12, per Gli Imprescindibili, andrà in scena Il Padre di famiglia di Nanni Loy seguito domenica 13 da Grazie di tutto di Luca Manfredi, che chiuderà la preziosa retrospettiva dedicata al grande Nino Manfredi.

Il Sudestival, il festival lungo un inverno è afferente all’Apulia Cinefestival Network e all’AFIC, viene realizzato con il sostegno e il patrocinio della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio, e della Città di Monopoli, e col patrocinio dell’UNIBA, del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e del Polo liceale “Galilei-Curie” di Monopoli.





LE SEZIONI

MASTERCLASS

• 11 marzo: Marino Guarnieri “Il magico mondo dell’animazione: Gatta Cenerentola”

• 19 marzo: Salvatore De Mola “La scrittura della storia: Questo è un uomo, di Salvatore de Mola”

GLI IMPRESCINDIBILI_ LA RETROSPETTIVA DEDICATA A NINO MANFREDI

• 12 marzo: Il padre di famiglia di Nanni Loy

• 13 marzo: Grazie di tutto di Luca Manfredi

CONCORSO LUNGOMETRAGGIO

• 11 marzo: I nostri fantasmi di Alessandro Capitani

• 18 marzo: L’amore non si sa di Marcello Di Noto

CONCORSO DOC

• 11 marzo: Quota 141 di Pietro Pipoli

• 18 marzo: Il tempo rimasto di Daniele Gaglianone

SUDESTIVAL IN CORTO

• 11 marzo: Dentro il mare di Leonardo Dell’Olio

• 18 marzo: In fede di Viviana Raimondi

