Sudestival, serata delle premiazioni a Monopoli, ospite d’onore Bianca Nappi

Arriva al gran finale, venerdì 17 marzo, il Sudestival, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Il festival, afferente all’Apulia Cinefestival Network e all’AFIC. Una manifestazione che ha mantenuto promessa del suo payoff, “Il cinema che ti parla”, mettendo in contatto grandi autori della settima arte con il pubblico, permettendo a registi e produttori anche di misurare la temperatura della sala rispetto all’uscita futura dei film. Un Festival lungo un inverno, con un programma ricchissimo partito il 27 gennaio e dipanatosi fino al 17 marzo, mettendo in fila una serie di eventi di altissimo spessore culturale. La notte dei cortometraggi ha visto infatti la sinergia fra quattro festival adriatici – Sulmona, Ancora, Casacalenda e Monopoli – proponendo il meglio della produzione italiana con una selezione interessantissima e una grande risposta di pubblico. Oltre al sentito omaggio a Mattia Torre, il primo in Italia a celebrare la filmografia del regista e dello sceneggiatore prematuramente scomparso, sono state in primis le masterclass di cinema a dare una forte connotazione al festival, sottolineando la sua vocazione alla formazione soprattutto per i più giovani e aprendo la mente alla consapevolezza sulla filiera dell’audiovisivo. Il Sudestival Doc ha poi proposto una memorabile selezione di pellicole, alcune delle quali premiate poche ore prima con i Nastri d’Argento, per una sezione che il prossimo anno potrebbe anche fare da apertura al festival. Altrettanto potente è stata la retrospettiva sul cinema armeno, che ha permesso di fornire una conoscenza profonda non solo della cinematografia, ma anche della storia di questa magnifica terra.

Il programma di venerdì 17 marzo (Teatro Radar, Monopoli, ore 9.00) parte dunque con la masterclass dedicata alla commedia all’italiana, condotta da Mauro Gervasini, giornalista e critico cinematografico. Si prosegue poi al pomeriggio con la presentazione de “Il Mereghetti. Dizionario Dei Film” (Biblioteca La Rendella, Monopoli, ore 17:00), che vedrà la partecipazione dell’autore Paolo Mereghetti in occasione del trentennale, con una riflessione sullo stato di salute del cinema. Sempre nella Biblioteca La Rendella, alle ore 18.00, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Il Cinema al Sud, tra festival, sale e piattaforme”, con Giorgio Gosetti, presidente AFIC, Giuliano Dilonardo, presidente ANEC Puglia e Basilicata, Francesca Cima, produttrice INDIGO film e Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia. A moderare sarà Mauro Gervasini, direttore editoriale FilmTV, per un incontro di approfondimento sulla crisi del cinema e tante voci autorevoli di chi il cinema lo fa, lo studia e lo sostiene a livello istituzionale. In serata arrivano poi le premiazioni al Teatro Radar di Monopoli alle ore 20.30, con ospite d’onore Bianca Nappi – attrice di “Le indagini di Lolita Lobosco” che verrà insignita del Premio Sudestival "Eccellenza del SUD" – e la proiezione di "Taranta on the road" di Salvatore Allocca. Gli altri premi che verranno assegnati sono Faro d’Autore della Città di Monopoli al Miglior Film, il Premio “Masseria Santa Teresa” al Miglior? Attor? Sudestival 2023, il Premio “Arcadia” al Miglior Film, il Premio “Fondazione Puglia" al Miglior Film, il Premio CD d’Argento “Gianni Lenoci” alla Miglior Colonna Sonora, il Premio Apulia Film Commission “Carlo Delle Piane” alla Miglior Sceneggiatura, il Premio “Albergo Diffuso” al Miglior Documentario, il Premio al Miglior DOC, il Premio al Miglior DOC, il Premio al Miglior Corto e il Premio al Miglior Film d’Animazione.

Il Sudestival viene realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM, grazie anche al sostegno della Città di Monopoli, del Comune di Polignano a Mare, della città di Fasano e col patrocinio della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Bari, dell’Università degli Studi di Bari e del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

Giunto alla sua 23esima edizione, il Sudestival è il primo e unico festival di cinema italiano in Puglia che si svolge in inverno, divenuto il punto di riferimento per le opere prime e seconde della produzione nazionale di qualità. Da sempre svoltosi nella città di Monopoli, la nuova edizione ha allargato i suoi confini, allocando alcune delle sue sezioni anche nelle città di Fasano, Polignano a Mare e Bari, ospitando, per la prima volta, anteprime, proiezioni e ospiti provenienti da tutta Italia. Il Sudestival 2023 ha visto 35 giorni di eventi, 60 proiezioni, 6 sezioni, 12 premi e oltre 40 ospiti.

