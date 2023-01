Sui passi di Lolita Lobosco, visita guidata a Bari alla scoperta dei luoghi della fiction di Rai1

Dopo il successo della seconda stagione di “Le indagini di Lolita Lobosco” ecco un tour guidato per offrire a turisti e curiosi la possibilità di scoprire alcune delle principali location mostrate nella fiction di RAI1.

La serie televisiva, infatti, ha involontariamente attenzionato diverse peculiarità del nostro territorio che non sono passate inosservate al pubblico della televisione, tanto da innescare centinaia di ricerche sul web, prima, durante e dopo la fiction RAI, con picchi di visitatori registrati anche da BariExperience.com, partner della Confguide - Confcommercio Bari . Da qui l’idea della visita guidata, di mezza giornata, per soddisfare la curiosità di molti e regalare un’esperienza da “attore” in alcune delle location più mostrate durante le riprese di Lolita Lobosco.



Le visite guidate, per il momento, saranno disponibili ogni Domenica fino a fine Marzo (con gruppi di almeno 10 persone, al costo di 10€ a persona). Per info e prenotazioni contattare il numero +39 320 80 71 557, in alternativa è possibile effettuare una richiesta email attraverso la pagina messa a disposizione su BariExperience.com