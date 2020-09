Sull’onda impetuosa delle mie emozioni…Don Miguel art exhibition a palazzo Pesce

Domenica 27 settembre 2020 alle ore 19.00 Palazzo Pesce inaugura “Sull’onda impetuosa delle mie emozioni”, la personale di Don Miguel, con la partecipazione dell’Assessore alla Cultura Lucia Parchitelli e di Antonella Linsalata.

Una mostra in Puglia dal 27 settembre al 4 ottobre 2020 – orari di visita dalle 19.00 alle 21.00, ingresso libero – per ammirare i dipinti di un artista che dipinge tutto ciò che vede, disegna e colora tutto ciò che trova, carta, legno, ferro, e ha nel suo portfolio più di mille opere. E che è giunto in una fase meravigliosamente introspettiva della sua produzione, fatta dei colori freddi della riflessione, un animo che sta maturando la piena consapevolezza di sé e che si racconta privo di schemi, innamorato dell’amore, antiaccademico e spontaneo.

A presentare il vernissage sarà Antonella Linsalata, amica e sostenitrice prima ancora che insegnante di Don Miguel, e le sue parole consentiranno di cogliere ancora più a fondo il significato delle opere esposte: i ricordi più cari e intensi, gli incubi e le sofferenze di un modo antico animato da mostri, i fumosi paesaggi fioriti o innevati dell’infanzia, fiori appassiti e frutta, pesci fluttuanti desiderosi di condividere l’amore in fondali colorati, la solitudine che si identifica nel contadino che coltiva i campi infuocati o nelle abitazioni dai volumi elementari e squadrati, gli autoritratti dal primo più realistico e oggettivo del 1992 all’ultimo più autentico fatto di colori e linee giustapposte, l’amore così magico da far coesistere il sole e la luna a poca distanza l’uno dall’altra e reso con la semplicità di un bambino e la purezza di una barchetta di carta.

Un’occasione preziosa per lasciarsi letteralmente coinvolgere e rapire dalle emozioni, dall’impeto, dalla forza che si celano in ogni quadro del pittore da molti definito il poeta del Blues and Soul.



Ingresso libero