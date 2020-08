A Cassano delle Murge “Sulle note dell'arte”: storia della musica dalle origini al bel canto

Artemisia: Art & Performance, gruppo artistico dell'associazione Poliedrika APS, organizza con il patrocinio del Comune di Cassano delle Murge, l'evento dal nome “SULLE NOTE DELL'ARTE”: storia della musica dalle origini al bel canto. VENERDI' 21 AGOSTO, un evento tenuto dalla dott.ssa Lorena Liberatore.

Si parlerà delle origini della musica, di com'è nata e di come si è evoluta durante il medioevo, fino ad arrivare alle prime forme di bel canto.

Ad approfondire quest'ultimo argomento un ospite d'onore: l'insegnante di canto Anna Angela di Cillo che ci guiderà in un breve percorso pratico della materia.

Un'occasione per appassionati e non, per approfondire le proprie conoscenze ma anche per farsi una cultura al riguardo, in maniera leggera ed ospitati nella fresca location della biblioteca comunale Perotti di Cassano delle Murge.

VENERDI' 21 alle 17:15, in via Miani Perotti 15.

I PROSSIMI EVENTI SARANNO:

28/08 - “SENSAZIONI SU CARTA”: laboratorio di scrittura creativa; tecniche di scrittura con realizzazione di

testi poetici e narrativi.

CASSANO DELLE MURGE biblioteca comunale dalle ore 17:15 alle ore 19:15;

04/09 - “LE MILLE E UNA LUNA”: cenni sulle origini e conformazione della luna, sulle interazioni con il

nostro pianeta e osservazione astronomica del nostro satellite attraverso l'uso del telescopio.

CASSANO DELLE MURGE biblioteca comunale dalle ore 17:15 alle ore 19:15; osservazione: rotonda del

Sacro Cuore dalle 21:00 alle 23:30;

11/09 - “BELLI CON LE PIANTE”: cura della persona con prodotti naturali; analisi delle etichette ed istruzioni

per l'uso.

CASSANO DELLE MURGE biblioteca comunale dalle ore 17:15 alle ore 19:15;

18/09 - “LABORATORIO INTERATTIVO DI ARTI TEATRALI”: dalla dizione al dialogo scenico.

CASSANO DELLE MURGE biblioteca comunale dalle ore 17:15 alle ore 19:15;

25/09 - "TERRA CHE NUTRE, NATURA CHE CURA" : fitoalimurgia e piante terapeutiche, tra scienza e mito.

Conoscere , riconoscere e impiegare le erbe e le piante officinali spontanee della Murgia.

CASSANO DELLE MURGE biblioteca comunale dalle ore 17:15 alle ore 19:15.