Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Lunedì 24 e Martedì 25 ore 10.00 appuntamento con " Sulle Sponde del Mare (Piccolo)" Passeggeremo lungo le sponde del secondo seno del Mar Piccolo di Taranto, luogo suggestivo e di incantevole fascino. Osserveremo preziose testimonianze archeologiche, come i resti di cave greche, sepolture medievali e i binari della vecchia ferrovia che un tempo costeggiavano il Mar Piccolo. Dalla collinetta prospiciente il fiume Cervaro si ammirerà lo scenario straordinario del Secondo Seno concludendo l'escursione con passeggiata sul pontile prospiciente la sua foce.

____________________________________________

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI) - Pagamento solo online: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumupstore.co...

Punto d'incontro :parcheggio del centro commerciale Ipercoop (Paolo VI) o, per chi fosse pratico del luogo, davanti all'ex convento dei Battendieri.



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.