Summer camp, incontri, musica e laboratori per promuovere i temi del Legal Young City

Tre giorni carichi di emozioni e di riscontri per concludere un anno di gran lavoro all’interno della rete del Legal Young City. Da laboratori ad incontri con personaggi della cultura, da momenti di riflessione a serate spensierate, dal 7 al 9 giugno Villa Artemisia dalle 9 alle 13 e poi la sera a partire dalle 20,30, accoglierà il Summer Camp del progetto nato per promuovere i temi alla tutela del diritto di accesso alle tecnologie digitali, alla promozione del principio di partecipazione, alla costruzione di una cultura della responsabilità, della sostenibilità ambientale, dell'inclusione, della parità di genere, del protagonismo giovanile, della legalità e della non violenza.

E proprio in quei giorni verrà presentata la mappa dei cantieri di innovazione, realizzata dall’artista barese Gianfranco Bonadies, in cui vengono ritratti i luoghi di rigenerazione urbana raccontati nei podcast dai ragazzi della redazione del network.

Il Summer Camp costituirà un momento di ritrovo per le associazioni che operano sul territorio, un modo per festeggiare i risultati ottenuti e per prospettare nuovi traguardi da raggiungere con l’aiuto dei soci e di tutti coloro che hanno a cuore la propria città. A partecipare saranno anche i ragazzi che hanno preso parte alla redazione della web radio del Legal Young City Network, autori dei podcast ascoltabili sul sito www.legalyoungcity.it.

Colonna sonora del Camp sarà il brando “Decidiamolo insieme” di Pasquale Giura (associazione Kreattiva) che con ha collaborato con gli alunni delle classi 3° e 4°, dell’IISS Majorana (indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo) di Bari Palese per la realizzazione del videoclip.

E durante le tre giornate del Camp i giovani redattori continueranno nel loro lavoro da cronisti facendo interviste agli ospiti: Marco Modugno, 19 anni, attivista di Fridays For Future Bari e studente al primo anno di Giurisprudenza, uno degli otto portavoce nazionali del movimento Fridays for Future, fondato da Greta Thunberg, Domenico Mortellaro, autore barese, criminologo ed esperto di sociologia del crimine e della devianza, autore del libro "Bari - Calibro 9, storia della camorra barese", Pietro Fragasso, di Cerignola, presidente della Coop. Sociale "Pietra di Scarto" impegnato da anni nella lotta alla mafia e al caporalato nel foggiano.

Il Summer Camp è un evento promosso dall’Unione Europea; Repubblica Italiana; Regione Puglia grazie al Po FESR-FSE 2014/2020.

Realizzato da: Caps, Il Nuovo Fantarca, Kreattiva, Artes, Informa, Comune di Bari, con il supporto di "Spine, TouPlay, CSV Bari San Nicola, Tracce verdi".

Ecco nel dettaglio il PROGRAMMA del SUMMER CAMP di LEGAL YOUNG CITY





MARTEDÌ 7 GIUGNO – AMBIENTE e SOSTENIBILITÀ

9:00-10:30 Patrizia Rossini, dirigente IC Japigia 1 Verga introduce Marco Modugno portavoce nazionale del Fridays For Future

11:00-12:30 Cooperativa Sociale Tracce Verdi terrà un “Laboratorio di piantumazione”

Parteciperanno i ragazzi degli istituti IC Japigia 1 – Verga e IPSIA Santarella





MERCOLEDÌ 8 GIUGNO – LOTTA ALLE MAFIE

9:00-10:30 Domenico Mortellaro, Autore del libro “Bari Calibro 9. Storia della Camorra barese”

11:00-12:30 associazione Tou Play con “Ogni gioco ha le sue regole”

Parteciperanno i ragazzi degli istituti: I.C.S. “Imbriani – Piccarreta”; Istituto Tecnico Commerciale Statale "Piero Calamandrei"



GIOVEDÌ 9 GIUGNO - INCLUSIONE/PARI OPPORTUNITÀ

9:00-10:30 Pietro Fragasso della Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto”

11:00-12:30 Spine introduce “Fai rumore” del collettivo Moleste, intervengono le autrici Francesca Torre e La Tram

Parteciperanno i ragazzi degli istituti: Scuola secondaria di 1° grado “Domenico Vacca”; Istituto Comprensivo Aristide Gabelli; Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale Marco Polo



Musica e commento live dai ragazzi della redazione di Legal Young City!



Sarà possibile visitare la mostra di fumetto “Le articolo autodeterminativo” a cura del collettivo Moleste.

Durante le tre giornate a dare una mano ci saranno i volontari del CSV Bari San Nicola presente anche con il suo desk informativo per promuovere le attività sociali sul territorio barese e far conoscere le associazioni di volontariato che si impegnano sui temi affini a quelli del Legal Young City.



Le iniziative continuano anche la sera con gli spettacoli teatrali serali (inizio ore 20,30) a cura del Nuovo Fantarca. Anche in questo caso i temi che verranno affrontati saranno sul sociale, sulla lotta alla mafia e contro la violenza sulle donne: il 7 giugno Stoc' Ddo, della compagnia Meridiani Perduti, dedicato al caso Michele Fazio; l’8 giugno U'Parrinu, di Christian di Domenico, dedicata a don Pino Puglisi; il 9 giugno Rita, della compagnia teatrale Kuziba, incentrata sul tema della violenza sulle donne.

Ecco il programma:

MARTEDÌ 7 GIUGNO – ore 20,30

Stoc' Ddo – Io sto qua

Della compagnia teatrale Meridiani Perduti,

con Sara Bevilacqua

drammaturgia Osvaldo Capraro

disegno luci Paolo Mongelli

organizzazione Daniele Guarini

Sinossi

Michele Fazio non ha ancora compiuto sedici anni quando viene colpito per errore durante un regolamento di conti tra clan rivali. La vita di Lella, da quella sera, muta radicalmente direzione. Giorno dopo giorno, con la sola presenza di madre ferita, impone le esigenze della giustizia ai clan, denunciando, testimoniando, puntando gli occhi negli occhi di chi vuole imporle il silenzio: io non fuggo, e nemmeno chiudo la porta di casa: “Stocddò”. Da dove, Lella, ha tratto la forza per combattere una guerra che non l’ha mai vista abbassare lo sguardo? Dall’esempio di sua mamma, cumma’ Nenette, donna determinata nell’educare i figli alla sostanza delle cose. Dal sostegno del marito Pinuccio, della famiglia e della gente del quartiere. Ma, soprattutto, dal dialogo mai interrotto con Michele, il garzone allegro, l’angelo di Bari Vecchia. Un dialogo, quello con suo figlio, che nessun ostacolo riuscirà mai a impedire, nemmeno la morte.

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO – ore 20,30

U'Parrinu

Di e con Christian di Domenico

Sinossi

LA MIA STORIA CON PADRE PINO PUGLISI UCCISO DALLA MAFIA. Ho conosciuto don Puglisi quando ero piccolo; veniva a trascorrere alcuni giorni di vacanza con la mia famiglia. Era strano avere un prete in casa; si dicevano le preghiere a tavola e certe cose, in sua presenza, era difficile anche solo pensarle. I suoi occhi brillavano di una luce speciale che non so spiegare. Il 15 settembre 1993, giorno del suo 56°compleanno, un colpo di pistola alla nuca ha spento quella luce e ha segnato un pezzo di storia della Chiesa e della società civile in Italia. Fu eliminato perché, sottraendo i bambini alla strada, li sottraeva al reclutamento della mafia. Ma se Don Pino fu giudicato dai boss di Cosa Nostra un fastidioso intralcio di cui liberarsi alla svelta, il suo assassinio fu soltanto il mostruoso epilogo di una lunga catena d’incomprensioni, inadempienze e silenzi da parte di tutti.

GIOVEDÌ 9 GIUGNO – ore 20,30

Rita

Della compagnia Kuziba Teatro

Di e con Raffaella Giancipoli

Assistente alla regia Bruno Soriato

Disegno luci Tea Primiterra

Consulenza linguistica Tommaso e Katia Scarimbolo

Con il sostegno di Tra il Dire e il Fare, Spazio PolArtis

Spettacolo finalista Premio Scenario 2007



Sinossi

Ci sono storie che è meglio scordare, fatti che non bisogna mai pronunciare.? Rita è un viaggio nella memoria di una donna anziana del Sud: un gioco di specchi tra passato e presente, tra racconto e vissuto, tra parola e azione. Storia di una ragazzina come tante che subisce la violenza del padre; di una giovane donna diversa dalle altre che decide di affrontare il suo destino e cambiarlo, abbandonando quella casa teatro di violenza e segreti; di un’anziana che decide di medicare quella ferita antica e pulsante, raccontandola. Rita è contemporaneamente uno spettacolo sulla violenza domestica e sul coraggio di rompere la catena fatta di silenzi e rassegnazione. Ma è soprattutto la prova evidente del potere salvifico della testimonianza.

Il LEGAL YOUNG CITY è una rete di associazioni e studenti impegnati a sensibilizzare sui temi legati alla tutela del diritto di accesso alle tecnologie digitali, alla promozione del principio di partecipazione, alla costruzione di una cultura della responsabilità, della sostenibilità ambientale, dell'inclusione, della parità di genere, del protagonismo giovanile, della legalità e della non violenza.

L’ATS è composta dall’associazione Kreattiva assieme alla Coop Sociale CAPS, Coop Sociale Il Nuovo Fantarca, le cooperative Artes e Informa e il Comune di Bari. Ogni realtà ha all’attivo diversi progetti nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza attiva.

Il punto d’incontro di ognuna è Villa Artemisia, struttura confiscata alla mafia e adesso portata a nuova vita grazie al progetto della Cooperativa Sociale C.A.P.S. (Centro Aiuto Psico-Sociale) dà la possibilità a diversi giovani a rischio di ripartire con un nuovo percorso di vita.

L’associazione Kreattiva, oltre a promuovere la creazione della redazione per la webradio lavora da tempo in alcuni istituti scolastici, con alunni dai 14 ai 19 anni, per raccontare progetti di innovazione sociale e per promuovere la cultura della legalità;

Fantarca ha da poco presentato la prima mappa online dei beni confiscati alla mafia ed è la curatrice di un festival letterario; Informa ha dato la possibilità a donne e giovani di formarsi e intraprendere una nuova carriera lavorativa.