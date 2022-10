Summer Camp, Volontari alla Prova. Hackathon Project: nuove conoscenze e modalità alternative di sviluppo progettuale

Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, in collaborazione con Semi di Vita, dà il via al “Summer Camp… (qualche giorno dopo l’estate), - Volontari alla prova”, che nell’edizione 2022 assume la particolare declinazione dell’Hackathon Project.

L’appuntamento si articolerà nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 Ottobre 2022 in modalità residenziale nella Domus Familiae Nozze di Cana, con possibilità di pernotto gratuito (le indicazioni per raggiungerlo inquadrando il Qr Code).

Un’attività rivolta al mondo del volontariato e a tutti coloro che operano nel sistema penitenziario. Due le questioni che saranno affrontate: come e in che misura migliorare le prestazioni dei volontari all’interno degli istituti e come favorire e implementare - tra le associazioni - la possibilità di far riferimento alle misure alternative alla pena. Il volontariato è inserito e opera in modo efficace all’interno delle carceri? Fuori da esse, le persone sottoposte a interventi di giustizia riparativa possono beneficiare di idee innovative? Come sensibilizzare l’associazionista ad accogliere? Sono queste le domande di partenza per la discussione.

Quarantott’ore insieme, dunque, per ideare progetti: destinatari del Camp volontari che operano all’interno degli istituti penitenziari, aspiranti tali, volontari del servizio civile, educatori e giovani che stanno scontando una pena in regime di detenzione o sottoposti a misure alternative. Si alterneranno momenti di formazione e attività laboratoriali con gli Enti invitati a partecipare (Casa Circondariale di Bari Francesco Rucci, Istituto per i Minorenni di Bari N.Fornelli). L’evento si svolgerà con il contributo del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà-Puglia e con il patrocinio del Ministero per la Giustizia Minorile e di Comunità di Bari, del Comune di Bari e di Libera Puglia.

Un lavoro innovativo che permetta, dunque, non solo il perfezionamento di proposte progettuali concrete, ma anche e soprattutto l’acquisizione del metodo della coralità per il loro raggiungimento.

Le persone – trenta i posti disponibili – saranno seguiti da un gruppo di mentor e esperti del sistema penitenziario, accompagnati dai formatori del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e della cooperativa Semi di Vita.

L’obiettivo è duplice: migliorare le performance dei volontari che operano all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari e degli enti del Terzo settore per sviluppare progetti innovativi.

Se desideri partecipare, iscriviti al seguente

link: https://forms.gle/ YmhyofcUFajh1Nz28 (specifica se desideri pernottare il 14 Ottobre)

Maggiori informazioni: staffformazione@ csvbari.com

Hackathon dall’inglese «hacker» e (mara)thon «maratona», mutuato dall’informatica, è un evento della durata di uno o più giorni dedicato alla collaborazione intensiva su un progetto comune. Partecipano, a vario titolo, esperti di quell’ambito specifico. I partecipanti al programma presentano idee e proposte progettuali, attraverso la formazione di gruppi suddivisi in base agli interessi e alle competenze. Successivamente si valutano i migliori progetti e si proclamano i vincitori dell’hackathon.