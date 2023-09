Musica, danza e street food: tra Palese e Santo Spirito la prima edizione del Summer Event Quinto Municipio

Una grande festa che unirà live show ad arte e artigianato locali e street food. La prima Edizione del Summer Event Quinto Municipio, che avrà luogo tra Palese e Santo Spirito domenica 3 settembre, vedrà in scena novanta ballerini, otto coreografi, proiezioni, esibizione canore e djset per una lunga manifestazione di piazza, aperta a tutti i cittadini.

Si inizierà alle 18 con il karaoke. Alle 19, al via gli spettacoli di danza e di danza aerea a cura rispettivamente di Danza Officina e delle allieve della coach Serena Cannale. Quindi, spazio ai cantanti locali: i Los Santos, Ornella Giannuzzi, KasinistaDj, Alex Bardo e Roberta Ricciardi si avvicenderanno sul palco proponendo pezzi noti o inediti. Il clou della serata alle 20.30 quando è previsto lo spettacolo “Harry Potter” a cura della ASD Ballet Project, per terminare con il dj-set di Feeling Events e le estrazioni dei premi messi in palio. Stand gastronomici di cibo rigorosamente locale saranno allestiti dalle attività commerciali.

Un evento con diverse anime, destinato a grandi e piccini, reso possibile grazie all’impegno delle associazioni culturali e musicali del territorio.

È così che le associazioni Agorà - Movimento delle Idee, Nuova Ballet Project, ASC Terranostra, Marinai Santo Spirito, La forza delle donne, Tota Pulchra, The Dream, Futura e Feelings, tutte operanti in diversi ambiti sul territorio del V Municipio di Bari, insieme ad aziende e commercianti che hanno fatto da sponsor, hanno unito le forze per organizzare una serata che è una prima assoluta per il quartiere a nord di Bari, ma già mira a divenire evento annuale per salutare la stagione estiva che volge al termine.

Summer Event Quinto Municipio gode del patrocinio del V Municipio.

Inizio ore 18, via Titolo (Palese - Santo Spirito).