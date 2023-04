Arriva il “Summer & Todd Campagna Amica Tour” nel Villaggio Coldiretti

Rainbow e Fondazione Campagna Amica hanno stretto una collaborazione finalizzata alla promozione di contenuti educativi, destinati ai bambini, per aiutarli a sviluppare la loro sensibilità nei confronti dell’ambiente e della natura. Le due realtà italiane, operanti in settori diversi ma portavoce entrambe di messaggi positivi e istruttivi, hanno deciso di lavorare insieme a una serie di progetti rivolti ai bambini e alle loro famiglie. Una partnership a 360 gradi che includerà anche una campagna di sensibilizzazione alle tematiche promosse da Campagna Amica.

Durante le giornate di sabato 29 e domenica 30 aprile, e lunedì 1 maggio, il “Summer & Todd Campagna Amica Tour” arriverà a Bari, al Villaggio Coldiretti di Lungomare Imperatore Augusto.

I personaggi della serie animata “Summer & Todd L’Allegra Fattoria” attenderanno i bambini e i loro genitori, per accompagnarli in un’esperienza educativa, con leggerezza e divertimento. In un’area dedicata verranno allestiti laboratori di fumetto con un disegnatore della Rainbow, attività di ‘colora e gioca’, quiz, e un Meet & Greet con le mascotte, con le quali si potrà fare un photocall per portare a casa un ricordo della giornata. Insomma, i più piccoli si divertiranno ma nel contempo potranno iniziare ad apprendere l’importanza di alcuni temi come la stagionalità dei prodotti, i vantaggi del km0, e anche la stessa educazione alimentare e l’importanza dello stile di vita sano, aiutati dai personaggi della serie.

“Summer & Todd L’Allegra Fattoria” è la serie animata Rainbow in onda tutti i giorni su Rai Yoyo, che racconta le avventure quotidiane della Fattoria Raggio di Sole, per avvicinare i più piccoli al mondo della natura e al tema della sostenibilità ambientale. Attraverso storie divertenti e ricche di tematiche educative, i più piccoli si immergeranno nelle attività di una fattoria e scopriranno tante curiosità sulla natura che li circonda e sull’importanza di uno stile di vita sano.