Con i Sunny Days riparte la stagione estiva del MAT laboratorio urbano: musica, stand-up comedy, arte, presentazioni, creatività e aggregazione

Siamo alle porte di una stagione di attivazione, impegno e attività per il laboratorio urbano terlizzese. Dopo 2 anni complessi per i centri culturali, la sfida pandemica, le tante restrizioni è tempo di dare libero sfogo alla creatività, ai progetti, alle idee, alle tante attività in programma al MAT.

Già da qualche giorno il MAT in fermento per via di un cantiere di autocostruzione aperto che ha visto la comunità giovanile prendersi cura degli spazi in vista del nuovo programma di attività. L’occasione per rivedere gli spazi esterni dell’ex-mattatoio sarà la ripartenza dei Sunny days il 15 Maggio: come da tradizione dalle 18, ad ingresso gratuito, un miriade di pillole artistiche e creative per stimolare l’interesse e la curiosità del pubblico. Quest’anno vi aspettano i comedian pugliesi di Stand Apulia, l’open mic per giovani cantautori curato da Cuenzo, lo spettacolo teatrale di MAT Teatro, gli incontri artistici curati da Lebaranto, djset e le aree giochi e market.

Sarà il primo atto di una stagione che porterà al MAT numerosi ospiti musicali di fama internazionale come l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp il 3 Giugno e interessanti proposte del panorama nazionale come Inude, Matilde Davoli, Dumbo Gets Mad, Han, Rosita. Grazie alla collaborazione con Comedy Club, anche quest’anno ci sarà spazio per la stand up Comedy: primo appuntamento il 20 Maggio con il comico siciliano Pietro Sparacino. La stagione del Mat sarà caratterizzata da progetti mirati al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei più giovani su temi sociali: il camp Legami Primari in programma dal 20 Giugno vedrà giovani ragazzi scoprire il valore del contrasto alle mafie attraverso laboratori artistici e l’incontro con ospiti nazionali. Numerosi saranno anche gli incontri letterari curati dalla libreria Un Panda sulla Luna: primo appuntamento il 26 Maggio con Luca Bianchini, scrittore e radioconduttore.

Questo momento di ripartenza e rilancio del laboratorio urbano terlizzese sarà accompagnato dalla campagna di comunicazione "Ne facciamo di tutti i colori". Le plance pubblicitarie del paese si coloreranno dei valori, dei principi e degli impegni che caratterizzano l'attivazione del MAT.