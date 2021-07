A Locorotondo 1^ edizione del Concorso musicale e canoro “Suona, sorridi e canta”

Martedì 20 luglio 2021 Piazza don Francesco Convertini ospiterà la 1^ edizione del Concorso musicale e canoro “Suona, sorridi e canta” promosso dall'Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura Ermelinda Prete e allo Spettacolo.

“Suona, sorridi e canta” nasce per valorizzare i talenti artistici del territorio. Al concorso potranno partecipare tutti i bambini e ragazzi dai 6 anni in su, divisi in due categorie: under 14 riservato ai concorrenti dai 6 ai 13 anni e over 14 riservato ai concorrenti dai 14 anni in su. Non è prevista alcuna prova di ammissione e i partecipanti iscritti si esibiranno dal vivo davanti al pubblico e alla giuria. La giuria è composta da esponenti a vario titolo del panorama musicale ed artistico della città: Chiara Cardone, Fiorenza Pastore, Bartolo Caramia, Vito Cardone e Gianni Posa.

Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile presso l'Ufficio Info-Point turistico sito in via Morelli n. 26 dal lunedì al giovedì dalle ore 10:30 alle ore 13:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30 entro e non oltre sabato 17 luglio 2021. Non è prevista alcuna quota di partecipazione.

“L'idea del Concorso – sottolinea il Consigliere Comunale incaricato allo Spettacolo Francesco Caramia – è nata ripensansando ad un evento organizzato da mio nonno, Tolomeo Caramia, maestro e musicista, che negli anni '50 ha accompagnato con la sua orchestra tutti gli amatori di quegli anni.

Il Concorso, oggi, vuole mantenere lo stesso valore: l'importanza della musica non solo per coloro i quali praticano professionalmente, ma anche per chi ne è solo appassionato.

La musica è il linguaggio che unisce tutti, pur restando distanti fisicamente.”

ì