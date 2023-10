Rappresentazione dell’opera di Giacomo Puccini “Suor Angelica” nell'Auditorium Nino Rota di Bari

Prezzo non disponibile

E’ in programma il prossimo venerdi 13 ottobre, alle ore 20.00 e il giorno successivo sabato 14 ottobre alle ore 18.00, nell’Auditorium “NINO ROTA” di Bari la rappresentazione dell’opera di Giacomo Puccini “SUOR ANGELICA”, realizzata dal dipartimento di canto e teatro musicale del Conservatorio “Niccolo? Piccinni” di Bari.

Direttore di produzione, Giacomo Colafelice; Regia, Domenico Colaianni; Direttore di Orchestra, Giovanni Pelliccia.

Con Suor Angelica di Giacomo Puccini, il Dipartimento di Canto e Teatro Musicale del Conservatorio N. Piccinni, coordinato dalla prof.ssa Emanuela Aymone, realizza il suo quarto allestimento operistico.

Dopo La Cambiale di Matrimonio (Rossini), Gianni Schicchi (Puccini) e Il Signor Bruschino (Rossini), ancora una volta, docenti e studenti si cimentano in un atto unico, corto ma molto intenso, attinto dalla tradizione italiana: Suor Angelica, un commovente e poco frequentato capolavoro di Giacomo Puccini. Una scelta che anticipa le celebrazioni dell’anno pucciniano: nel 2024 infatti saranno cento anni dalla morte di uno dei piu? grandi compositori al mondo, nato a Lucca il 22 dicembre 1858 e scomparso a Bruxelles il 29 novembre 1924.

Un lavoro di squadra, che ha coinvolto un folto gruppo di studenti del Conservatorio appartenenti a differenti nazionalita?, e numerosi docenti provenienti da diversi Dipartimenti: per tutti, una vera e propria palestra, nella quale esercitare comunicazione didattica, abilita? tecniche, capacita? interpretative, doti fisiche e spirituali.

Una sfida affrontata, ancora una volta, con energia e passione, entusiasmo e curiosita?.

SUOR ANGELICA

Personaggi e interpreti

SUOR ANGELICA, Claudia Urru - Simona Lega (* 14 ottobre)

LA ZIA PRINCIPESSA, Anastasia Abryutina

LA BADESSA, Xizi yanG

LA SUORA ZELATRICE, Anna Giove

LA MAESTRA DELLE NOVIZIE, Xizi Yang

SUOR GENOVIEFFA, Viria Vitarocca Cavallino

SUOR OSMINA, WanG Linrui

SUOR DOLCINA , Mesu Joscelyne Kanyinda

LA SUORA INFERMIERA, Antonella Baldantoni

LE CERCATRICI, Elena Hristova – Alessandra Teora

LE CONVERSE, Francesca Gatti - Gabriella Leone

NOVIZIA, Qianyou Yang

CORO INTERNO DI DONNE, RAGAZZI E UOMINI

Antonella BALDANTONI, Prisco BLASI, Viria Vitarocca CAVALLINO, Francesca GATTI, Anna GIOVE, Elena HRISTOVA, Gabriella LEONE, YiFan LI, Zhou LIJIZI, Mesu Joscelyne KANYINDA, Luigi FRAGNITO, Gaia MICCOLIS, Vanessa QUARANTA, Huang SHEN, Gao SHENGJIE, Alessandra TEORA, Wang LINRUI, Xizi YANG, Qianyou YANG

ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO “PICCINNI”

Annachiara AIELLO BALSI 1° Flauto, Martina D’ALUISIO 2° Flauto, Alessia AVELLA Ottavino, Vincenzo SALLUSTIO Oboe, Rocco CETERA 1° Clarinetto, Giulio MASTROTOTARO 2° Clarinetto, Antonella COSA Fagotto, Raffaele DEGENNARO 1° Corno, Marco ARBORE 2° Corno, Vito CAPPELLI 1° Tromba, Marco PERRINI 2° Tromba, Giuseppe TURSI 3° Tromba, Antonio DEMARCO Trombone, Luigi MORLEO Timpani, Roberta LOVINO, Damiano MINENNA, Giuseppe BELLINO, Nicola FAVIA Percussioni, Alessandra RAGNO CELESTA Organo, Giulia MORACA, Antonella PECORARO* Arpa, Savino CAPUTO 1° Pianoforte, Yuexin YU 2° Pianoforte, Carmine SCARPATI, Mariangela SCAROLA, Francesca SPINELLI, Vincenzo Giuseppe TURSI, Maria Concetta ANNESE Violini primi, Francesco PEVERINI, Francesca SCHIRINZI, Maristella HARKA, Alberto AZZOLINI Violini secondi, Paolo MESSA, Maurizio LOMARTIRE, Pasquale LEPORE, Teresa LAERA Viole,

Giuseppe GRASSI, Giuseppe GRAVINO, Fedora PALLADINO, Emanuela STORELLI Violoncelli,

Angelo LOISI, Francesco GESARIO Contrabbassi

DIRETTORE D’ORCHESTRA

GIOVANNI PELLICCIA



COSTUMI

SARTORIA SHANGRILLA? DI DIEGO PECORELLA



SCENE

DAMIANO PASTORESSA



SCENOGRAFIA

SILVIA GIANCANE



LUCI

DISCOVERY S.R.L. BARI



LIGHT DESIGNER

GIUSEPPE RUGGIERO



DIRETTORE DI PRODUZIONE

M° GIACOMO COLAFELICE



M° RAMMENTATORE

EMANUELA AYMONE



REGIA

DOMENICO COLAIANNI



DIRETTORE

GIOVANNI PELLICCIA



MAESTRI COLLABORATORI DI SALA

LIU MINGHAO E FABIO SEBASTIANO





FLORANA SCARATI