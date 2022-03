Prodotti locali e bontà dei territori: la ricetta di Decò arriva a Modugno

MODUGNO – Preservare le bontà dei territori, valorizzando i prodotti locali è una sfida affascinante. Tuttavia, raccontare il mondo delle nicchie che rendono l’Italia per definizione il “Bel Paese” incontra spesso un ostacolo insormontabile: la difficoltà dei produttori di organizzarsi e trovare una cassa di risonanza adeguata a esaltare il loro sapiente lavoro da artigiani del gusto. Dal 1° aprile però a Modugno arriva un nuovo interprete di questa sensibilità locale: Decò.



Attiva dal 2006 e presente in 8 regioni con oltre 400 punti di vendita e un prodotto a marchio riconosciuto, la catena ha fin dalla sua nascita sviluppato un’attenzione particolare al “localismo”: al classico assortimento di marca e alla convenienza quotidiana del suo prodotto Decò, infatti, presenta in ogni store i più apprezzati prodotti locali e iperlocali, capaci di raccontare in modo verace e autentico storie e tradizioni dei luoghi.

“La contaminazione che Decò oggi porta a Modugno” spiega ai nostri microfoni Vittorio Amatucci, direttore commerciale di Multicedi “ci dà l’opportunità di esaltare il gusto della Puglia attraverso una penetrazione molto alta di prodotti locali (oltre il 15% sul totale). Questo concetto, molto evidente nei banchi freschi, si riverbera un po’ in tutti i reparti assistiti. Penso all’ortofrutta, che sfiora le 400 referenze a rotazione stagionale di provenienza quasi esclusivamente italiana (90% sul totale), con 40 prodotti a denominazione IGP e DOP e un’interessante selezione di prodotti biologici e nickel-free”.

Completano l’ideale percorso a spasso nei territori del gusto la macelleria e il panificio, ricchi di preparazioni artigianali fatte sul posto, una selezione enologica molto spinta verso i vitigni stanziali pugliesi e il “Gastronauta”, la neonata linea di prodotti premium, dedicata ai clienti che ricercano gusti tradizionali e gourmand a un prezzo sempre accessibile.

Appuntamento col gusto fissato per il 1° aprile alle 9, in via X marzo 108, per l’inaugurazione del nuovo store Supermercati Decò di Modugno.