Sul palco di Spazio Murat Hanne Lippard e Carla Boregas per Sussurra Luce

È in arrivo il secondo appuntamento di Sussurra Luce, la rassegna di 5 concerti con 11 artiste e artisti, ai confini tra elettronica, parole e voci, curata da Francesco Cavaliere e Massimo Torrigiani. Si terrà giovedì 14 Settembre alle 20.30 e vedrà alternarsi sul palco di Spazio Murat Hanne Lippard e Carla Boregas.

Hanne Lippard (nata in Inghilterra e residente a Berlino) si concentra sull'uso del corpo femminile come contenitore di suoni e sull'automatizzazione conscia e inconscia del linguaggio. I suoi reading e le sue installazioni sonore sono i più insolite e originali dell'arte contemporanea. Nella sua performance allo Spazio Murat presenta in anteprima italiana il suo nuovo lavoro, di prossima pubblicazione nella collana di dischi Sussurra Luce. Qui la voce è luogo di emancipazione e alienazione in tempi di iper-connettività, e le parole esplorano le forme sociali che governano discorsi e comunicazione.

A seguire Carla Boregas: musicista e sound artist brasiliana residente a Berlino, capace di tessere scenari elettroacustici dove spazio, ricordi e liquefazioni si intrecciano con un'invisibile, particolarissima energia. Pena ao Mar, il primo disco a suo nome, dopo anni di collaborazioni, è stato da poco pubblicato dalla Ideal Recordings, una delle più seguite etichette discografiche della nuova musica di ricerca. Quello allo Spazio Murat è il suo primo concerto solista in Italia.

La rassegna, prodotta da Spazio Murat, indaga le relazioni tra testo, musica, voce, media e tecnologia. E le interazioni tra scrittura, suono e ascolto; uno dei temi di ricerca più fervidi dell’arte contemporanea, al di là delle separazioni disciplinari

Già attiva come programma radiofonico su Radio Raheem, Sussurra Luce è anche una collana discografica. I suoi primi due titoli, appena pubblicati su vinile, in edizione di 250 copie, sono Il calore animale, quattro racconti di Ginevra Bompiani, letti dall’autrice e musicati da Caterina Barbieri e Tomoko Sauvage, e Zoomachia Disc 1, favola in musica di Francesco Cavaliere.

Sussurra Luce continua il 20 ottobre allo Spazio Murat con Eve Aboulkheir, una performer e sound artist francese specializzata in elettroacustica. Al suo concerto seguirà quello di Renato Grieco, musicista e compositore attivo nel campo della musique concrète. In quei giorni, Spazio Murat ospiterà anche un’installazion e di Gregory Whitehead considerato tra le p rincipali figure internazionali nel campo dell’arte radiofonica degli ultimi cinquant’anni.

Il 31 ottobre al centro della scena ci sarà il progetto Fast Fashion di Lolina (già attiva come Inga Copeland e Hype Williams, insieme a Dean Blunt): registrazioni vocali inutilizzate e fatte col telefono guardando video online o camminando per strada, ricampionate, composte come un collage di lunga durata. Oltre a Lolina si ascolterà una selezione di dischi di Francesco Cavaliere e Massimo Torrigiani.

Infine, il 16 Dicembre Spazio Murat ospiterà Patrizia Valduga che proporrà una scelta di sue poesie dalla raccolta Quartine con una lettura trasformata dal vivo, espandendola e sintetizzandola, in risposta a versi, espressioni, e all’acustica ambientale, da Roberto Paci Dalò, compositore, musicista, artista visivo, regista, autore e radio-maker.

A Bari durante il festival si assisterà alla sperimentazione creativa di alcuni degli artisti più interessanti della scena musicale contemporanea, che trasformeranno Spazio Murat in un laboratorio espressivo multidisciplinare in linea con i luoghi più importanti della ricerca musicale internazionale.

Biglietti in prevendita su dice a 14 euro: https://link.dice.fm/ i2a13d8f635e

Biglietti al botteghino: 18 euro

Apertura Porte: 20.30

Segui l'evento fb qui: https://fb.me/e/1ouwWn4wH