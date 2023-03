"Scenari DiVersi" al Teatro Auditorium Vittorio Bari

Un nuovo appuntamento è in programma al Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle per la rassegna LIBRIAMOCI, giovedì 23 marzo alle ore 19. Non un semplice incontro letterario ma un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà varie forme d’arte e numerosi ospiti. La Fondazione Vittorio Bari propone, infatti, presso il suo teatro, l’evento dal titolo "Scenari DiVersi".

Un viaggio, dunque, tra i versi degli autori Luca Crastolla e Laura Spazzacampagna accompagnati dalla voce di Cristina Bevilacqua e il violoncello di Mariateresa Bari. A far da sfondo sarà un’elaborata scenografia ideata dalla regia a cura di Anthony Rosa e Cristina Bevilacqua. Durante la serata, moderata da Franco Taldone, è previsto anche l’intervento di Sergio Bevilacqua, sociologo della letteratura.

Per l’occasione il Teatro Auditorium Vittorio Bari si vestirà di bianco, accogliendo il pubblico nella sua grande sala all’interno della quale sarà allestito un impianto scenico fatto di candidi teli che divideranno e animeranno lo spazio. Letture, musica dal vivo e proiezioni video si alterneranno regalando un suggestivo ed immersivo incontro con la scrittura di Crastolla e Spazzacampagna. Ad impreziosire la serata saranno, inoltre, le opere d'arte a cura di Federico Bario.

Luca Crastolla (Fasano, 1974) pubblica la sua prima silloge nel 2018, L'ignoranza della polvere (Controluna Edizioni) con prefazione di Giuseppe Cerbino. Una sua composizione inedita, intitolata “Trittico da un cammino lucano”, è accompagnata invece da una nota di lettura di Alfonso Guida. Nel 2022 pubblica, per l'editore Gattogrigio, la plaquette “Le sorti dell'incanto” e nel 2023 uscirà per Delta3 la sua raccolta dedicata al sud dal titolo “L'indole del tarlo”. Diversi suoi testi sono comparsi su riviste come «Inverson, «Avamposto» e «Atelier», nonché sulla rivista greca «Ex tirion>> con la traduzione del poeta Sotirios Pastakas.

Laura Spazzacampagna nasce nel 1964 a Roma, dove vive; lavora come assistente sociale dal 1989, specializzandosi su invecchiamento, integrazione sociosanitaria e nuove residenzialità e completando nel 2017 il percorso formativo con laurea magistrale. Nel 2010 si laurea in Teorie e pratiche dell'antropologia presso la Facoltà di Lettere, Università La Sapienza di Roma. Collabora negli anni con diverse riviste di Servizio Sociale come curatrice di rubriche e autrice (Rassegna di Servizio Sociale, Risorse, Composizioni Sociali); suoi interventi appaiono in volumi dedicati al lavoro sociale, da ultimo: "Invecchiare con destrezza" in "Un universo da (ri)conoscere a cura di R. Cutini e P. Cottatellucci, edito da Maggioli nel 2018.

Incontri per dialogare e confrontarsi con scrittori del panorama pugliese saranno in programma ancora nei prossimi mesi presso la nuova sede della Fondazione Vittorio Bari a Palo del Colle sempre di giovedì. “Libriamoci” è il titolo di questa rassegna letteraria ideata e organizzata dalla fondazione intitolata al noto cantate lirico a cui Palo del Colle diede i natali. È possibile partecipare a tutti gli appuntamenti di “Libriamoci” con ingresso libero. Per maggiori info scrivere una mail a direzione@ fondazionevittoriobari.it o chiamare la segreteria organizzativa al 3285971477