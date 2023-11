Al Teatro Luciani di Acquaviva lo spettacolo musicale Swing in Italy – Trio Jazz

Prezzo non disponibile

AncheCinema e il Comune di Acquaviva delle Fonti presentano il terzo appuntamento della rassegna musicale inserita nella STAGIONE 23/24 del Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti (BA). In scena lo spettacolo musicale Swing in Italy – Trio Jazz con LUCIANA NEGROPONTE (voce), DONI ANTONELLI (tromba) e ALESSANDRO BINETTI (pianoforte). Il trio proporrà un programma accattivante, di gradevole ascolto, imperniato sulle più belle e celebri canzoni di cantautori italiani in chiave swing.

Appuntamento domenica 12 novembre 2023 alle ore 19.00, presso il Teatro Comunale “Sebastiano Arturo Luciani”, Piazza Vittorio Emanuele II - Acquaviva delle Fonti (BA).

I biglietti dell’evento sono acquistabili sia online a questo link bit.ly/SWINGIN

e sono disponibili anche al botteghino del Teatro Luciani. Il botteghino del Teatro Luciani è aperto dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dal martedì al sabato e nei giorni di spettacolo dalle ore 15.00 fino all'orario di spettacolo.