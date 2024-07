??????? ? ?????? ???? ??? ??:?? presso Terra Nobile Meta Resort, per la Rassegna musicale estate 2024 “???????? ?... ?? ????????” organizzata da Puglia Cultura e Territorio Impresa Sociale, il debutto della band "???????" nel loro primo Live Show.



Il progetto di 4 ragazzi giovanissimi per riportare in auge la bellezza di un genere ancora frizzante. Il loro spettacolo è curato nei minimi dettagli partendo dall'abbigliamento dell'epoca agli arrangiamenti dei più bei brani italiani e americani dagli anni '30 agli anni '50 riempendoli di ritmo e leggerezza.





L'ingresso al concerto ha un costo di € 6,15 (comprese commissioni della piattaforma ticket) e il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà interamente devoluto in beneficenza.



Biglietti QUI https://oooh.events/evento/swing31-live-show-biglietti/



Per info, chiamare o contattare tramite whatsapp il numero 3881409423