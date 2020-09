A Rutigliano il concerto Soul and Landscapes del Francesco Greco Ensemble

Fa tappa a Rutigliano «Synesthesia and Landscapes», rassegna inserita nel Festival Internazionale di danze e culture del Mediterraneo «YA SALAM» promossa da Al-Nour.

Per le «Finestre Urbane» del Comune di Rutigliano, è in programma Martedì 29 Settembre, alle ore 20.30 in Piazza Colamussi, il concerto Soul and Landscapes del Francesco Greco Ensemble: brani composti da Francesco Greco e brani classici (Morricone, Bach, Paganini, Bizet, ecc..) rivisitati con eleganza e originalità dall’estro artistico di Francesco Greco.

Il concerto si distingue per l’eleganza della esecuzione e per un crescendo emozionale grazie a travolgenti virtuosismi sonori e visivi, con la direzione artistica di Angela Cataldo.

L’ensemble è formato da: Francesco Greco (violino), Antonio Cascarano (basso), Mino Inglese (batteria), Daniele Dattoli (tastiere).

L’ingresso è gratuito ma con obbligo di prenotazione e rispetto delle norme anti-Covid. Prenotazioni dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20: tel. 320.9041603 (InfoPoint Pro Loco Rutigliano).