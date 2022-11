Al Teatro Abeliano i Tabulè in 'Balconi smozzicati'

Prezzo non disponibile

Venerdì 25 novembre alle ore 21:00 per il Festival multidisciplinare Maschere d'Olivo al Teatro Abeliano per la sezione MUSICA i TABULÈ (CLAUDIO PRIMA & GIUSEPPE DE TRIZIO) in "BALCONI SMOZZICATI"

Balconi smozzicati è l’incontro tra suoni, immagini e sapori: traversate di corpo ed anima, una proposta poetica ed acustica che si muove nel tempo e nello spazio visitando brani d’autore e di tradizioni comunicanti, in cui la forma canzone è il viatico necessario per racconti possibili.

Il mare memoria salina, labile come spuma o ruga, l’acqua dritta sulle mani, le nocche sporgenti, la misura del tempo pulsa sotto le vene. La musica del duo Tabulè, come l’insalata di cous cous da cui prende nome, è una mistura di colori e spezie che evocano il sapore di una tradizione fatta di frugalità e ingegno. Allora le risorse musicali di Puglia cariche di paradossi armonici vengono rilette secondo un metro diverso che concede spazio al sentire dei suoi interpreti nel tentativo di giungere ad una musica in cui assonanze e contrasti si cercano e le soluzioni diventano tensioni.

Lungo questa traccia di pensiero si sviluppano nuove ipotesi di composizioni originali dove la tradizione diviene un pre-testo per esplorare eterogenei percorsi sonori mescolando suggestioni appartenenti a culture diverse ma insolitamente vicine. Il tutto si fonda sulle diatoniche armonizzazioni dell’organetto di Claudio Prima ideale approdo per le evoluzioni della chitarra di Giuseppe De Trizio.

Biglietto 10 euro acquistabile al Botteghino

E on-line su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/balconi-smozzicati/191645

INFO: botteghino@teatroabeliano.com