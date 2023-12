Soul Makossa, la musica interetnica nelle chiese di Bari prosegue con Tabulé e con il Trio Dareyn

Prosegue, nei quartieri di Bari, Soul Makossa 2023, il festival interetnico organizzato e promosso dal Centro interculturale Abusuan con il sostegno del Comune di Bari e di Amgas che, dal 6 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024, porta la grande musica dal mondo ad abitare, gratuitamente, i luoghi di culto della città, in un viaggio attraverso i suoni e le lingue dell’arte senza confini. Dopo il grande successo dell’apertura affidata a Walid Ben Selim nel quartiere San Pio di Bari, due saranno gli appuntamenti che animeranno il prossimo fine settimana.

Si parte venerdì 15 dicembre alle ore 20.30 con il progetto Tabulé, il concerto di Giuseppe De Trizio e Claudio Prima che sarà ospitato nella Chiesa di San Sabino, in viale Caduti del 28 luglio (ingresso libero). Tabulé è l’incontro tra suoni, immagini e sapori: traversate di corpo ed anima, una proposta poetica ed acustica che si muove nel tempo e nello spazio visitando brani d’autore e di tradizioni comunicanti, in cui la forma canzone è il viatico necessario per racconti possibili. Il mare memoria salina, labile come spuma o ruga, l’acqua dritta sulle mani, le nocche sporgenti, la misura del tempo pulsa sotto le vene. La nostra musica, come l’insalata di cous cous da cui prende nome, è una mistura di colori e spezie che evocano il sapore di una tradizione fatta di frugalità e ingegno. Allora le risorse musicali di Puglia cariche di paradossi armonici vengono rilette secondo un metro diverso che concede spazio al sentire dei suoi interpreti nel tentativo di giungere ad una musica in cui assonanze e contrasti si cercano e le soluzioni diventano tensioni. Lungo questa traccia di pensiero si sviluppano nuove ipotesi di composizioni originali dove la tradizione diviene un pre-testo per esplorare eterogenei percorsi sonori mescolando suggestioni appartenenti a culture diverse ma insolitamente vicine. Il tutto si fonda sulle diatoniche armonizzazioni dell’organetto di Claudio Prima ideale approdo per le evoluzioni di Giuseppe De Trizio.

A seguire, domenica 17 dicembre sarà la volta del Dareyn Trio, composto da Emine Bostanci, Maya Fridman e Miran Noh, ospitato alle ore 20.30 nella Chiesa di Santa Scolastica al porto, Strada Annunziata 2 (Ingresso libero). Un concerto che combina il suono mistico della kemenche – antico strumento musicale a corde proveniente dal Mediterraneo orientale) con la sua eredità musicale tradizionale originaria di Istanbul e della Via della Seta – con il suono profondamente radicato del violoncello, in modo contemporaneo. Il repertorio del trio prende ispirazione dalla bellezza della modalità, dal carattere dinamico dell'archetto e dal ricco mondo dei ritmi. La loro musica, attraverso improvvisazioni e composizioni uniche, crea dialoghi in cui l'esistenza di narrazioni inedite è presente nell'immaginazione di ogni ascoltatore. Un repertorio di grande purezza ma anche dalle forti esplosioni di alta adrenalina, attraverso composizioni poetiche e improvvisazioni altamente dinamiche. L'intento del Dareyn Trio è quello di innescare le emozioni umane più profonde: dalla malinconia alla passione estatica, viaggiando nel profondo del regno dei sogni.

Nato con l’intento di promuovere la conoscenza e il dialogo tra le culture attraverso l’arte e la musica, Soul Makossa offre uno sguardo particolare nei confronti del “sud del mondo”, portando, nei rioni periferici di Bari un’offerta culturale e musicale di altissima qualità: concerti capaci di connettere gli artisti con il loro pubblico, in una dimensione intima e dalla forte carica evocativa. È così che, grazie allo scenario offerto proprio dal luogo di culto, gli artisti sono chiamati ad interloquire, a dialogare e a trovare, insieme, intese inedite. Il Festival interetnico Soul Makossa propone il coinvolgimento di artisti di diversa origine, da quelli più noti nel panorama internazionale a quelli meno conosciuti dal grande pubblico ma dall’eccelsa qualità artistica: un modo, questo, per promuovere una reale opportunità di dialogo e scambio, per mescolare le singole espressioni artistiche, riconoscendo il valore incomparabile di ognuna.

Non solo concerti dal vivo, però, per un festival che propone l’accostamento tra la musica e le arti teatrali e poetiche e che prevede, nell’ambito del suo programma, anche dei momenti di dibattito, relazione e scambio con la comunità e, in particolar modo, con gli studenti. Un festival itinerante che, attraverso la scelta di spazi delocalizzati rispetto al centro cittadino, torna a far suonare la musica e ad accendere un riflettore d’arte e cultura nelle periferie cittadine, rinsaldando il dialogo con le comunità di riferimento già intrapreso nel corso delle precedenti edizioni.

Tutti gli eventi del festival interetnico Soul Makossa sono gratuiti e a libero accesso.

