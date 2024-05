Taccuini selvatici

Domenica 26 maggio a partire dalle ore 10 cammineremo sui sentieri della Murgia di Quasano verso un rimboschimento di Pino d’Aleppo dove, muniti dei taccuini, cominceremo la nostra esplorazione con attività di riconnessione biofilica. Per documentare il selvatico intorno a noi è necessario allenarsi a fare osservazioni lente e costanti, risvegliare i sensi per raccogliere informazioni nuove che possano suscitare curiosità e domande. Camminare è un modo per immergersi nella vita e infine permetterci di raccontare il nostro universo con disegni e colori.



Parlare in cerchio, leggere insieme degli albi illustrati, condividere poesie, libri scientifici, scoprire il disegno naturalistico consente di stare nel mondo in una maniera nuova.

Sperimenta con noi un modo diverso di sentirsi parte della madre Terra.



Le passeggiate esperienziali di ESSERE TERRA sono esperienze piene d'amourgia!



Costo: 10 €

Passeggiata: facile, 3 km,

Ore 10-13, Quasano, Toritto (BA)





3204481666