A Bari il talk dal titolo "I negozi di dischi: presidi culturali"

In occasione dell'edizione 2024 del Record Store Day, sabato 20 aprile si terrà il talk dal titolo "I negozi di dischi: presidi culturali" (ore 11.00 a Wanted Record, Via Bottalico 10 a Bari, ingresso gratuito), un incontro per celebrare questi spazi di socialità e scambio intellettuale. Per raccontare l'importanza di questi baluardi culturali, interverranno il musicista Roberto Ottaviano, il negoziante Giovanni Verini Supplizi e il giornalista Michele Casella, che approfondiranno i temi legati al valore del supporto fonografico, al ritorno del vinile e delle musicassette, all’utilizzo delle piattaforme digitali e al mercato discografico contemporaneo.



Il talk verrà inoltre trasmesso in diretta su Facebook al link www.facebook.com/wantedrecordstore



Il Record Store Day è un'effervescente celebrazione globale della cultura musicale, che si svolge ogni anno in migliaia di negozi di dischi indipendenti in tutto il mondo. Questa giornata speciale è un omaggio alla bellezza e alla vitalità dei negozi di dischi locali, luoghi sacri per gli amanti della musica di tutte le età. Ogni terzo sabato di aprile, gli appassionati di vinili e gli aficionados della musica si radunano in questi spazi, che diventano epicentri di attività con esibizioni dal vivo, sessioni di autografi con artisti, sconti esclusivi e soprattutto uscite di edizioni speciali e limitate di tantissimi dischi. Sono oltre quattrocento, infatti, le pubblicazioni annunciate dall’industria discografica italiana in uscita il 20 aprile, che si moltiplicano a livello esponenziale per il mercato internazionale.



La vendita di dischi in vinile ha registrato una crescita continua negli ultimi 16 anni. Nel 2022, per la prima volta in oltre 30 anni, le vendite di dischi in vinile hanno superato quelle di CD e lo scorso anno, solo negli Stati Uniti, le vendite di vinile sono aumentate del 18,4%. Attualmente in USA ci sono cinquantadue stabilimenti di pressatura, che producono complessivamente 193.550.000 dischi all'anno. A livello globale, il numero annuo è di 360.180.000, con quasi 200 stabilimenti che dovrebbero essere online entro metà 2024.



Ciò che rende il Record Store Day unico è la sua capacità di riunire le persone attraverso la musica. Gli acquirenti vanno alla ricerca di pezzi rari e collezionabili, scambiano storie e consigli sulle proprie band preferite e celebrano l'arte del vinile in un'epoca in cui la musica digitale domina il panorama. Ma il Record Store Day è molto più di una semplice occasione per acquistare dischi, è una celebrazione della comunità musicale e della passione condivisa per la cultura sonora. È un momento per sostenere i negozi di dischi locali, veri santuari della musica che offrono un'esperienza unica che non si può replicare online.