Talk su moda

La relazione tra fotografia e moda è inscindibile. Un connubio così solido da poter dire che, senza la fotografia, la moda - per come la conosciamo oggi - neppure esisterebbe.



Durante l’incontro osserviamo l’evoluzione di questa simbiosi. Guardiamo il lavoro del Barone De Meyer, Cecil Beaton, Helmut Newton, Richard Avedon e altri maestri che, scattando per la moda, sono diventati interpreti dei cambiamenti storico-culturali in atto.