Tananai in concerto al Palaflorio di Bari

Lunedì 22 gennaio 2024. Dopo qualche mese di stop, in seguito a una stagione 2022-2023 di successi, Tananai torna a far suonare la propria musica annunciando il nuovo tour “Tananai Live 2024” nei palasport di tutta Italia il prossimo autunno, nei mesi di novembre e dicembre.

Tananai è pronto a tornare per un 2024 all’insegna di nuova musica e apre il nuovo anno con la promessa di rincontrare il proprio pubblico dal palco dei principali palasport italiani, a partire da inizio novembre con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) sabato 2 e proseguendo poi al Forum di Milano lunedì 4, al Nelson Mandela Forum di Firenze venerdì 8, al Kioene Arena di Padova sabato 9 e al Palaflorio di Bari martedì 12. La nuova tournée del cantautore continuerà poi venerdì 15 al Palasele di Eboli (SA), al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20, al Modigliani Forum di Livorno sabato 23, all’Unipol Arena di Bologna mercoledì 27 e alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venerdì 29. L’ultima data del tour sarà a Torino, martedì 3 dicembre presso l’Inalpi Arena.

I biglietti per il “Tananai Live 2024” sono disponibili online da oggi 22 gennaio alle ore 16:00. Per maggiori informazioni e biglietti: https://www.magellanoconcerti. it

Il 2023 ha visto Tananai protagonista, apprezzato da pubblico e critica con oltre 40mila biglietti venduti per il suo primo tour nei palasport completamente sold out nel 2023 e un’estate live da tutto esaurito nei principali festival di tutta Italia, in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti dello scorso anno con “Rave, Eclissi” (doppio disco di platino) e #5 nella classifica dei singoli più acquistati con “Tango” (quadruplo disco di platino). Consolidata la sua figura di cantautore sincero e versatile, Tananai apre ora una nuova fase della sua carriera artistica.





TANANAI LIVE 2024 – CALENDARIO COMPLETO

Sabato 2 novembre 2024 - JESOLO (VE) – Palazzo del Turismo (data zero)

Lunedì 4 novembre 2024 - MILANO – Forum

Venerdì 8 novembre 2024 - FIRENZE – Nelson Mandela Forum

Sabato 9 novembre 2024 - PADOVA – Kioene Arena

Martedì 12 novembre 2024 - BARI – Palaflorio

Venerdì 15 novembre 2024 - EBOLI (SA) – Palasele

Mercoledì 20 novembre 2024 - ROMA – Palazzo dello Sport

Sabato 23 novembre 2024 - LIVORNO – Modigliani Forum

Mercoledì 27 novembre 2024 - BOLOGNA – Unipol Arena

Venerdì 29 novembre 2024 - PESARO – Vitrifrigo Arena

Martedì 3 dicembre 2024 - TORINO – Inalpi Arena