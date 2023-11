Emma Dante al Teatro Kismet di Bari con 'Il tango delle Capinere'

Prezzo non disponibile

Una poetica riflessione sullo scorrere del tempo e della vita, muovendo sulle note di una vecchia canzone. Emma Dante porta nel week-end al Teatro Kismet di Bari l’adattamento di uno dei capitoli della potente ‘Trilogia degli occhiali’: Il tango delle capinere, nuovo appuntamento della Stagione Bagliori curata da Teresa Ludovico. Lo spettacolo con Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco in scena sabato 25 novembre alle 21 e domenica 26 novembre alle 18 e si apre con la figura di una vecchia donna che, china su un baule aperto, cerca qualcosa. E attraverso gli oggetti che passa in rassegna, rievoca il passato e un grande amore che è stato.

“Il tango delle capinere è la danza della vita di due innamorati – spiega Emma Dante - sulle note di vecchie canzoni, si compone un mosaico dei ricordi che rende più sopportabile la solitudine di una donna giunta nell’ultima fase della vita”. Un atteso ritorno all’Opificio per le Arti barese per la regista siciliana – che in questi giorni è impegnata anche nel debutto al cinema della sua pellicola ‘Misericordia - a due anni dall’ultima replica, con il fortunato ‘Pupo di zucchero’ che registrò il tutto esaurito.

Sabato 25 novembre torna nel foyer lo stand dell’associazione culturale Un panda sulla luna, che gestisce anche una libreria a Terlizzi: uno spazio dove gli spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere.

La Stagione ‘Bagliori’ del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

SCHEDA ARTISTICA

Sud Costa Occidentale, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Biondo di Palermo, Carnezzeria, Théâtre des 13 vents, Centre dramatique national Montpellier, MA scène nationale - Pays de Montbéliard

Il tango delle capinere

regia Emma Dante

con Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco

Luci Cristian Zucaro

assistente alla regia Daniela Mangiacavallo

organizzazione Daniela Gusmano

So che un amore

può diventare bianco

come quando si vede un’alba

che si credeva perduta.

Alda Merini

Una vecchia donna, china su un baule aperto, cerca qualcosa. Si sente una musica e da un altro baule, compare un vecchio uomo. L’uomo guarda la donna e le sorride con amore. Indossa un vecchio abito da cerimonia liso dal tempo. Si avvicina a lei. L’abbraccia. La donna appoggia la testa sulla sua spalla. Ballano. L’uomo le fa una carezza. Si baciano. Lei lo tiene dal braccio per non fargli perdere l’equilibrio. L’uomo prova piacere. Anche la donna prova piacere, si soffia il naso, si gratta la coscia. L’uomo estrae dalla giacca un orologio da taschino: meno cinque… meno quattro… meno tre… meno due… meno uno… e al rintocco della mezzanotte l’uomo fa scoppiare un piccolo petardo. Si baciano. E lui estrae dalla tasca una manciata di coriandoli. Li lancia in aria, festoso. L’uomo guarda la donna.

Buon anno, amore mio! La donna estrae dal baule un velo da sposa, poi ruota la manovella di un piccolo carillon. L’uomo e la donna adesso sono più giovani, inforcano gli occhiali e riprendono a ballare. Sulle note di vecchie canzoni l’uomo e la donna festeggiano l’arrivo del nuovo anno ballando a ritroso la loro storia d’amore.