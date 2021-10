"Tango", con Paola Arnesano e Vince Abbracciante

“Tango!” Paola Arnesano voce e Vince Abbracciante fisarmonica



In questo progetto i due eccellenti musicisti esplorano al meglio latitudini musicali di difficile interpretazione ed esecuzione come l’Argentina e il Brasile. Dal tango milonguero di Carlos Gardel a quello nuevo di Astor Piazzolla nel primo capitolo, dallo choro di Pixinguinha al samba di Barroso nel secondo. La loro musica è un’altalena emotiva di dinamiche, di storie di passione e sensualità, di sofferenze e dolori, di nostalgia e felicità.



Apericena (antipasto+dolce+bevanda) e Concerto 25.00 a p con posto al tavolo

Inizio Apericena 20.30; al termine, intorno alle 22.00, si spegneranno le luci per dare inizio al concerto.

Non mancate a questo appuntamento con la Bellezza!



Si ricorda che TerramareBio è un destination charger di Tesla Motors, per cui dispone di caricatori per veicoli elettrici (anche non Tesla) od ibridi che durante la serata sono a disposizione dei clienti .



