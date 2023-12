Tanta Claus, il programma degli eventi natalizi a Mola di Bari

Prezzo non disponibile

Dal 08/12/2023 al 06/01/2024

Si aprirà ufficialmente venerdì 8 dicembre 2023, alle ore 19, in piazza XX settembre, il programma di "Tanta Claus", calendario di eventi natalizi organizzato e promosso da Comune di Mola di Bari, in collaborazione con SAC Mari tra le Mura. Sarà l’Accensione del Grande Albero di Natale, assieme ad uno spettacolo musicale, ad attività di animazione artistica per bambini e alla “prima” di Botteghe Aperte, i mercatini natalizi di artigianato e hobbistica, a battezzare l’avvio di Tanta Claus.

Dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, piazza XX settembre e altri luoghi simbolo della città di Mola di Bari saranno attraversati così da un intenso calendario di musica, spettacolo, animazione per tutti, mercatini natalizi e visite guidate.

Dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio alla suggestiva Casa di Babbo Natale in piazza XX settembre, dalle visite guidate di Sac Christmas Land a cura di SAC Mari tra le Mura agli spettacoli teatrali, ai laboratori e al concerto della Banda presso il Teatro Van Westerhout e presso il Teatro Angioino, dall’iniziativa Natale Insieme: passeggiando per le vie del Centro ai live musicali, dalle conferenze alla riscoperta dei valori storici della città alla rassegna sul documentario italiano fino ai concerti mattutini in piazza XX settembre con Bari Blues Connection (10 dicembre), I Winston (17 dicembre) e Perfect Harmony - Christmas Gospel Show (25 dicembre).