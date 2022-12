Natale a Polignano a Mare, una due giorni ricca di eventi

Prosegue il programma di eventi di Cera una volta Natale, il format innovativo di Polignano a Mare, che fino all?8 gennaio animerà contemporaneamente il centro storico e una serie di punti del ?paese nuovo?.

Il 23 dicembre, a partire dalle ore 18.00, nell?ambito della rassegna ?Cera una volta la Magia? a cura di ResExtensa Dance Company in collaborazione con Pachamama, andranno in scena gli spettacoli di danza acrobatica, musica, mimo, bolle giganti, clownerie, fuoco e danze tribali.

Si alterneranno nei vicoli del Centro storico: ?La Luna?, performance di acrobatica aerea con mezza luna e tessuto; ?Il grande Lebuski show?, spettacolo comico di teatro e arti di strada; ?Rito natalizio ? fuoco nell?umano gelo?, l?acrobatica incontra le fiamme in una danza; lo ?Spettacolo di fuoco e danza tribale?, mangiafuoco, sputafuoco, piogge di scintille e fiamme si mescolano con la danza e le arti marziali; ?Marí ? dispensatrice di sogni?, spettacolo di mimo e ?Babù Bubbles ? Bolle senza tempo?, carretto illuminato dove nascono bolle di sapone in evoluzione.

Non mancheranno gli spettacoli itineranti: ?Incanto?, sfilata di trampolieri eleganti caratterizzati dal candore del bianco dei loro costumi e ?Bandarisciò? Un'esplorazione di brani di diverse culture che parte dai Balcani e dalla tradizione Klezmer, passando dal Centro e Sud America, fino ad arrivare alla musica d'autore italiana.

La giornata si concluderà alle ore 20.30 nell?Auditorium Scuola Media Pompeo Sarnelli - Nicola De Donato (Via Pompeo Sarnelli 255) con il ?Concerto di Natale?, a cura dell?Ass. Culturale Musicale "P. Serripierro" Centenario Concerto Bandistico Città di Polignano a Mare.

Gli spettacoli riprenderanno il 26 dicembre dalle 18.00 con ?Per Grazia Ricevuta/Chiaroscuro?, i tableaux vivants sulle opere di Caravaggio a cura di Teatri 35 Tableau Vivant. Un?imperdibile performance durante la quale le opere del celebre pittore italiano prendono vita.

Si prosegue con la rassegna ?C?era una volta - L?Incanto? a cura di ResExtensa in collaborazione con Pachamama, dove protagonisti saranno musica live, cantastorie e arti circensi. Si susseguiranno: ?L?alto ballo?, trampolieri in stile classico volteggiano e danzano lungo le vie della centro storico; ?Cinciole Cinciaulutu Cinciulia?, spettacolo di magia comica e giocoleria; ?Zhoran, il cantastorie?, storie e canti delle tradizioni nomadi; ?Storie di Cantastorie? cantastorie e teatro di figura, con Vito Spada ? voce e fisarmonica, Francesco Dracca ? percussioni, fisarmonica e clownerie; Melga, cantautrice polistrumentista.



Non mancheranno anche stavolta i Punti di Tipicità in cui gustare i piatti della tradizione e i programmi di Eventi Extra a cura delle associazioni del territorio: dai laboratori e spettacoli per bambini alle mostre, dai concerti alle poesie in vernacolo.

Cera una volta Natale è un ricco programma di spettacoli dal vivo e di iniziative culturali che il Comune di Polignano ha deciso di realizzare a cavallo dell?intero periodo natalizio, affidando l?organizzazione e la direzione artistica al Teatro Pubblico Pugliese, consorzio di cui il Comune è socio, in collaborazione con l?associazione Albergatori Polignano a Mare, l?associazione Ristoratori Polignano a Mare, l?Unione Commercianti Polignano, l?Upsa Confartigianato Polignano e A.ge.V. - Associazione generale di Volontariato sezione di Polignano a mare, gli istituti comprensivi di Polignano a Mare e l?Istituto di istruzione secondaria superiore Luigi Russo di Monopoli.



Tutti i dettagli e gli appuntamenti, con le schede degli spettacoli e la mappa di dove si svolgono sono su www.ceraunavoltanatale.it