Antonella Carone, Tony Marzolla, Loris Leoci in 'Tanto vale divertirsi' a Polignano a Mare

Il 26 gennaio al Teatro Vignola di Polignano a Mare (sipario ore 21.00) e il 31 gennaio al Teatro Comunale di Corato (sipario ore 20.30) Antonella Carone, Tony Marzolla, Loris Leoci portano in scena lo spettacolo “Tanto vale divertirsi”, in cartellone per le stagioni teatrali dei due comuni organizzate in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

“Un po’ per celia, un po’ per non morire!” diceva Ettore Petrolini citando Madama Butterfly. E non è proprio per esorcizzare la morte che l’uomo, o qualcuno più su, ha inventato la risata? E cosa c’è di meglio, allora, che cambiare una brutta tragedia, il famoso Amleto di Shakespeare, in una farsa che possa far morire… dal ridere? Tre strampalati attori comici ci proveranno disperatamente in una misteriosa corsa contro il tempo: vaudeville, teatro comico futurista, kabarett, avanspettacolo, rivista, umorismo yiddish sono mescolati in un gran pentolone con le parole del bardo inglese.

Un surreale omaggio alla comicità del ‘900 e alla sua Storia: una incessante gioiosa cavalcata tra frizzi, guizzi e lazzi in fuga da una tragedia che intanto rincorre, s’avvicina, non s’arrende e soprattutto non si rassegna alla sconfitta. Vuole riprendersi ciò che è suo. Sorge il dubbio che ci sia poco ormai da ridere. Eppure… “Non abbiamo più molto da perdere, mi sembra. Tanto vale… Divertirsi. No?

Info: www.teatropubblicopugliese.it