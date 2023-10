Prezzo non disponibile

Sabato 21 ore 17.30 appuntamento con "Taranto nel Cinema". Diversi sono stati i film e le fiction girati nella Città dei Due Mari, da Promesse di marinaio a io Speriamo che me la cavo, dal Commissario Ricciardi a Belli di papà. La visita guidata si svolgerà suoi luoghi in cui sono state girate alcune scene, racconteremo trame, aneddoti e curiosità legati alle pellicole.

È consigliabile portare con sé cellulare e cuffiette su cui saranno proiettate le immagini.

___________________________________________________________

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d'incontro: Cattedrale di San Cataldo



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti