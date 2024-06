Sabato 22 ore 19.00 appuntamento con un NUOVO ITINERARIO: "Taranto Romana: tra storie e costumi". Nel III secolo a. C. Taranto, potente città magnogreca, viene conquistata da Roma. La dominazione durerà sei secoli lasciando significative testimonianze storiche, artistiche e culturali. Saranno realizzate aree pubbliche, come le terme Pentascinenses, un anfiteatro, degli acquedotti e ville private. La visita guidata, supportata inoltre da foto e ricostruzioni grafiche, si propone di far conoscere la vita, gli usi e i costumi della città di allora non solo. attraverso la visita dei monumenti superstiti ma anche delle opere letterarie, citando ad esempio il poeta Orazio che di Taranto diceva: "... a me quell'angolo di mondo più di ogni altro mi allieta!"

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d'incontro: Piazza Garibaldi (TARANTO)



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.