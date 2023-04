Domenica 23 ore 10.00 appuntamento con "Taranto : tra storia e Natura". Un percorso suggestivo con visita guidata lungo sentieri che costeggiano il mare, tra baie nascoste e paesaggi di rara bellezza. Passeggeremo sulla scogliera per scoprire le postazioni militari della seconda guerra mondiale, passeremo per la "zona della Battaglia" e concluderemo il percorso nei pressi del faro di San Vito.

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI) - pagamento solo online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumupstore.co...

Punto d'incontro: Via Lama c/o chiesa Regina Pacis

Si consigliano scarpe comodo (non suola liscia), meglio se da trekking



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.