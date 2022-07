TARANTULE, ANTIDOTI E FOLLIE.

La terapia del tarantismo nelle fonti antiche



Ensable Terra d'Otranto

ANGELO DE LEONARDIS, canto, voce narrante

NADIA ESPOSITO, voce narrante, castañuelas, danza

GIUSEPPE PETRELLA, chitarra spagnola

PIERLUIGI OSTUNI, tiorba

VITO DE LORENZI, percussioni

DORIANO LONGO, violino barocco, direzione

Musiche di anonimi dal XVI al XXI secolo

Presente nei programmi dei principali festival di musica antica italiani ed europei, Ensemble Terra D’Otranto è spesso invitato ad esibirsi in occasione di convegni universitari sul periodo barocco e sulle forme di terapia musicale del tarantismo. Il cortometraggio ispirato al concerto in programma il 24 luglio “Tarantule, Antidoti e Follie”, prodotto da RAI Due, ha ricevuto la menzione d’onore al festival internazionale di Varsavia.

Un intreccio di musiche strumentali, vocali, danze e testi rappresentativi del fenomeno del tarantismo. Tra queste la storia di Mons. Domenico Guenzati, vescovo di Polignano dal 1598 al 1607, che proprio nell’Abbazia di San Vito rischiò di “cambiare la vita con la morte” se non avesse ceduto ai ritmi delle tarantule.



Costo del biglietto:

INTERO 12€

RIDOTTO (over 65 e under 26) 10€

ABBONAMENTO STANDARD (escluso eventi) 80 €

ABBONAMENTO GOLD (eventi inclusi + prima fila) 120€

Per informazioni:

– su whatsapp al 392 9642809



- acquista il biglietto su: https://www.eposteatro.com/.../tarantule-antidoti-e-follie/