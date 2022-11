Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 03 ore 17.30 appuntamento con "Taras e il Natale: tra storie e leggende"

Una donna distratta dal suono delle pastorali per "errore" inventa le pettole. Il dolce natalizio sana i pescatori mentre la brezza marina s'infila tra le statuine settecentesche del presepe di un nobile tarantino. Scende dalla postierla un viandante che ci chiede: "Gesù nacque il 25 dicembre? E' tutto vero quello di cui parlano i Vangeli? Quando e da chi fu realizzato il primo presepe?".

Alle sue domande risponderemo con una visita guidata nella Città Vecchia di Taranto, ricordando come si viveva il Natale tra i vicoli e quali erano le tradizioni ad esso legate.

___________________________________________

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI): Pagamento online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumupstore.co...

Punto d'incontro: Piazza Castello davanti alle colonne doriche.



Prenotazione via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti